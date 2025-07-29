Президент Садыр Жапаров подписал документ, направленный на защиту нравственных ценностей и духовного здоровья граждан.

В Кыргызстане вступает в силу новый закон, запрещающий распространение порнографического контента в интернете. Документ под названием «О запрете доступа к сайтам, содержащим контент с элементами порнографического характера в интернет-пространстве Кыргызской Республики» был подписан президентом страны Садыром Жапаровым и ранее одобрен парламентом 25 июня 2025 года.

Что запрещает закон

Закон прямо запрещает размещение и распространение в кыргызском интернет-пространстве контента с элементами порнографии. Основной целью указано «сохранение моральных и нравственных ценностей общества, а также духовно-нравственного здоровья личности».

Моментом распространения считается либо первая доступность контента в интернете на территории страны, либо момент получения о нём информации государственным органом.

Кто и как будет блокировать сайты

При выявлении порнографического контента уполномоченный орган принимает решение о приостановлении работы сайта или отдельной страницы в интернете. Блокировка может длиться до двух месяцев.

Интернет-провайдеры, хостинг-компании, а также владельцы сайтов и страниц обязаны исполнять такое решение. Закон требует от них оперативной блокировки контента, нарушающего нормы. В случае неисполнения предусмотрена ответственность в рамках законодательства о правонарушениях.

Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.