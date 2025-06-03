Игрушки Лабубу и Смешарики набирают популярность в России, показывая резкий рост интереса в Поиске Яндекса. По аналитическим данным, с начала мая 2025 года количество запросов о Лабубу превысило один миллион, а в последние недели месяца достигло 100 тысяч в день. Аналогичная динамика наблюдается и по запросам о Смешариках — с 20 мая их число также приблизилось к отметке 100 тысяч в сутки.

Всплеск интереса к Лабубу и Смешарикам: аналитика Поиска Яндекса

Эксперты Поиска Яндекса отметили, что в начале апреля 2025 года запросы о Лабубу были единичными, не превышая нескольких сотен в день. Однако начиная с 8 мая ситуация резко изменилась: количество запросов выросло в разы, а в течение последних недель месяца достигло 100 тысяч в сутки. В сумме за май пользователи задали более одного миллиона запросов о Лабубу.

Смешарики тоже вошли в топ интересов — с 20 мая количество запросов о них начало расти и к концу месяца приблизилось к 100 тысячам в день. Таким образом, оба бренда вошли в число самых популярных в российском сегменте Поиска Яндекса.

Какие запросы делают пользователи о Лабубу

Большинство запросов о Лабубу — общие, например «лабубу» или «игрушка лабубу». Примерно четверть пользователей интересуются, где купить игрушку, её стоимостью и условиями доставки. Около 10 % запросов связаны с дополнительной информацией: происхождением, особенностями, вариантами использования, а также мастер-классами по созданию игрушек своими руками. Популярны и запросы на видео, обзоры и информацию о том, как селебрити, например Ким Кардашьян, используют Лабубу в своём стиле.

В мае пользователи более 155 тысяч раз переходили по предложениям в Поиске Яндекса, содержащим слово «лабубу». Ассортимент товаров с этим брендом разнообразен — от мягких игрушек и брелоков до одежды, аксессуаров и сувениров. Некоторые из них стоят до 85 тысяч рублей.

Лабубу и Смешарики — новый виток «игрушечного бума»

Интерес к Лабубу и Смешарикам стал частью ежегодных трендов на «игрушечные хиты». Аналитики Поиска Яндекса напомнили, что за последние годы в топах оказывались разные игрушки: спиннеры (2017), поп-ит и симпл-димпл (2021), Хагги Вагги и Кисси Мисси (2022), Блэкпинк (2023), Куроми (2024).

Лидером по абсолютному числу запросов в месяц остаётся поп-ит: в мае 2021 года его искали более 4,5 млн раз. Спиннеры занимают второе место, а Хагги Вагги и Кисси Мисси — третье. Лабубу и Смешарики пока только начинают набирать обороты, но аналитики отмечают устойчивый рост их популярности и прогнозируют дальнейшее увеличение спроса в ближайшие месяцы.