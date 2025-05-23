Пользователи могут получать развёрнутые ответы, изображения и советы прямо в результатах поиска

Компания Яндекс внедрила технологии Алисы в Поиск, расширив его возможности за счёт режима рассуждений, генерации текстов и изображений. Теперь прямо в поисковой строке можно запросить иллюстрацию, сгенерировать текст или разобраться в сложной теме. Обновления расширяют возможности прежней функции Нейро и делают поиск более интерактивным и полезным.

Новый формат ответов с медиа и структурой

С помощью технологий Алисы ответы в Поиске стали похожи на мини-статьи: они структурированы, снабжены подзаголовками, изображениями, видео и ссылками на источники. Например, по запросу «какие бывают морские узлы» пользователь получает описание видов с наглядными схемами и рекомендациями.

Режим рассуждений для глубокой проработки тем

Функция «Рассуждать» полезна при работе со сложными запросами, такими как расчёт стоимости строительства дома или подбор ипотечных условий. В этом режиме Алиса использует больше источников, дольше анализирует данные и может представить результат в виде таблицы или сравнения. Подход к решению задачи также отображается. Перейти в режим можно с помощью одноимённой кнопки под ответом.

Генерация текста и изображений в Поиске

Теперь пользователи могут генерировать текст и изображения без перехода на сторонние сервисы. Достаточно ввести в поисковой строке, например, «напиши пост о плюсах загородной жизни» или «сделай иллюстрацию для презентации». Поиск с Алисой предложит готовый контент, сгенерированный по заданным параметрам.

Помощь в выборе товаров

Алиса в Поиске также подскажет, как выбрать бытовую технику, электронику или товары для ремонта. По нажатию на кнопку «Какие бывают» пользователь получает структурированную информацию о типах товаров, характеристиках и вариантах применения. Например, при выборе велотренажёра ассистент объяснит отличия конструкций и подскажет, на что обращать внимание.

Безлимитные функции с опцией «Алиса Про»

Все функции доступны без подписки, но с ограничением по числу запросов. Это позволяет познакомить пользователей с нейросетевыми возможностями. Владельцы подписки «Алиса Про» получают неограниченный доступ к генерации изображений и режиму рассуждений. В этом случае ответы формирует YandexGPT 5 Pro — самая мощная нейросеть Яндекса.

Алиса в Яндекс Браузере: ответы по содержимому сайта

Теперь Алиса может анализировать открытые страницы в Яндекс Браузере. Пользователь может задать вопрос по тексту сайта и получить точный ответ со ссылкой на конкретные фрагменты. Функция уже работает в десктопной версии браузера и скоро появится на мобильных устройствах.