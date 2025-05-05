Google официально сняла ограничение на использование AI Mode в поиске. Ранее доступ к этой функции был ограничен — только по приглашению через программу Google Labs. Теперь же любой пользователь в США может попробовать AI-поиск с расширенными возможностями: от персональных рекомендаций до подробной информации о товарах и местах.

Что такое AI Mode и чем он отличается от обычного поиска?

AI Mode — это режим поиска, в котором используются генеративные технологии Google. Вместо стандартных ссылок пользователь получает структурированный ответ, дополненный пояснениями, интерактивными карточками и возможностью задать уточняющие вопросы.

Например, можно спросить: «Что взять с собой в поездку на Алтай весной?» — и AI Mode предложит список вещей, ссылки на полезные ресурсы, погоду, а также товары в наличии рядом.

Новые функции: карточки мест и товаров, шопинг и рекомендации

В обновлённой версии AI Mode появились:

Карточки мест с оценками, часами работы и отзывами (рестораны, салоны, магазины и др.)

с оценками, часами работы и отзывами (рестораны, салоны, магазины и др.) Шопинг-карточки с ценами в реальном времени, акциями, фото, наличием в магазинах и доставкой

с ценами в реальном времени, акциями, фото, наличием в магазинах и доставкой Подборки по интересам , например: «Посоветуй книги, похожие на эти» или «Где купить винтажную мебель в стиле mid-century»

, например: «Посоветуй книги, похожие на эти» или «Где купить винтажную мебель в стиле mid-century» Возможность сразу получить маршрут или позвонить в нужное место

Эти функции работают на базе Shopping Graph — торговой базы Google с более чем 45 миллиардами товарных предложений, которые обновляются более 2 миллиардов раз в час. Это обеспечивает актуальность данных при любом запросе.

Новое на десктопе: продолжай с того места, где остановился

На десктопной версии AI Mode появилась боковая панель, где можно просмотреть предыдущие запросы и продолжить диалог с ИИ. Это удобно для тех, кто возвращается к одному и тому же проекту или теме — будь то планирование путешествия, ремонт или подбор подарков.

Каждая тема сохраняет уже выданные AI Mode ответы, и вы можете задавать дополнительные вопросы прямо в этом интерфейсе.

AI Mode появится прямо в поиске Google

В ближайшие недели небольшая часть пользователей в США увидит вкладку AI Mode прямо в интерфейсе Google Search — без необходимости заходить в Labs. Это тестовый запуск, и обратная связь от пользователей поможет определить, как функция будет развиваться дальше.

Для максимального комфорта (включая поддержку мультимодальных запросов — с картинками и голосом) Google рекомендует использовать официальное мобильное приложение на Android или iOS.

Конкуренция с ChatGPT уже началась

Расширение AI Mode происходит на фоне запуска аналогичной функции в ChatGPT, где пользователи тоже могут искать товары и получать персональные рекомендации. Главное отличие — у OpenAI эта функция сразу доступна всем бесплатно.

Google явно ускоряет развитие AI Mode, чтобы не уступить в гонке умных помощников для повседневных задач.