Сеть Google Find My Device для Android-устройств стала значительно быстрее. Компания официально заявила, что теперь поиск утерянных вещей происходит в четыре раза быстрее, чем в момент запуска сервиса.
Это отличная новость для всех, кто считал сеть медленной и ненадёжной на фоне решений Apple и Samsung. За улучшением стоят оптимизация алгоритмов, повышение частоты сканирования устройств и активное участие пользователей.
Почему Find My Device стала быстрее
Когда сеть только начала использовать окружающие Android-смартфоны для поиска Bluetooth-меток, её эффективность оставляла желать лучшего. Часто возникали задержки, а также неточности в определении местоположения.
Теперь ситуация изменилась благодаря нескольким доработкам:
- Google увеличила частоту сканирования трекеров и оптимизировала алгоритмы.
- Пользователи стали чаще менять настройки конфиденциальности, разрешая поиск не только в «зонах с высоким трафиком», но и «на всех территориях».
Эти изменения повысили плотность сети, особенно в малолюдных местах. Кроме того, компания активно напоминала о смене настроек через уведомления, что оказалось эффективным.
В чём преимущество Google
У Google есть огромный плюс — миллиарды Android-устройств по всему миру. Теперь, после повышения скорости и надёжности, сеть Find My Device становится серьёзным конкурентом решениям от Apple и Samsung.
Конечно, Apple сохраняет лидерство благодаря технологии Ultra-Wideband (UWB) в AirTags. Samsung также развивает SmartThings Find с поддержкой UWB.
Тем не менее, Google делает ставку на масштабируемость своей экосистемы и на внедрение новых технологий.
Поддержка UWB уже на подходе
Google подтвердила, что вскоре в Find My Device появится поддержка Ultra-Wideband. Эта технология позволяет точно определить расстояние и направление до потерянного предмета прямо через смартфон.
На данный момент только трекер Moto Tag поддерживает UWB в Android-сети. Однако смартфоны Pixel 6 Pro, 7 Pro и 8 Pro уже оснащены соответствующими модулями.
Ожидается, что детали об интеграции будут раскрыты на конференции Google I/O. Внедрение UWB значительно повысит точность поиска и сделает Android-трекеры ещё более привлекательными для пользователей.