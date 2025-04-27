Сеть Google Find My Device для Android-устройств стала значительно быстрее. Компания официально заявила, что теперь поиск утерянных вещей происходит в четыре раза быстрее, чем в момент запуска сервиса.

Это отличная новость для всех, кто считал сеть медленной и ненадёжной на фоне решений Apple и Samsung. За улучшением стоят оптимизация алгоритмов, повышение частоты сканирования устройств и активное участие пользователей.

Почему Find My Device стала быстрее

Когда сеть только начала использовать окружающие Android-смартфоны для поиска Bluetooth-меток, её эффективность оставляла желать лучшего. Часто возникали задержки, а также неточности в определении местоположения.

Теперь ситуация изменилась благодаря нескольким доработкам:

Google увеличила частоту сканирования трекеров и оптимизировала алгоритмы.

Пользователи стали чаще менять настройки конфиденциальности, разрешая поиск не только в «зонах с высоким трафиком», но и «на всех территориях».

Эти изменения повысили плотность сети, особенно в малолюдных местах. Кроме того, компания активно напоминала о смене настроек через уведомления, что оказалось эффективным.

В чём преимущество Google

У Google есть огромный плюс — миллиарды Android-устройств по всему миру. Теперь, после повышения скорости и надёжности, сеть Find My Device становится серьёзным конкурентом решениям от Apple и Samsung.

Конечно, Apple сохраняет лидерство благодаря технологии Ultra-Wideband (UWB) в AirTags. Samsung также развивает SmartThings Find с поддержкой UWB.

Тем не менее, Google делает ставку на масштабируемость своей экосистемы и на внедрение новых технологий.

Поддержка UWB уже на подходе

Google подтвердила, что вскоре в Find My Device появится поддержка Ultra-Wideband. Эта технология позволяет точно определить расстояние и направление до потерянного предмета прямо через смартфон.

На данный момент только трекер Moto Tag поддерживает UWB в Android-сети. Однако смартфоны Pixel 6 Pro, 7 Pro и 8 Pro уже оснащены соответствующими модулями.

Ожидается, что детали об интеграции будут раскрыты на конференции Google I/O. Внедрение UWB значительно повысит точность поиска и сделает Android-трекеры ещё более привлекательными для пользователей.