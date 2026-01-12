Apple планирует выпустить переработанное приложение «Здоровье» в составе iOS 26.4 весной 2026 года: обновление включает новый дизайн, учёт питания, медицинские видео и ИИ-агента на основе данных пользователя.

За последний год вокруг приложения «Здоровье» появилось множество слухов. Глава Apple Tim Cook ранее заявлял, что вклад компании в здравоохранение станет одним из её главных достижений. Подготовленный пакет обновлений напрямую связан с этой стратегией. По текущим данным, новые функции станут доступны пользователям iPhone уже в ближайшие месяцы.

Обновление разрабатывается для версии iOS 26.4. Если график не изменится, первая бета-версия выйдет уже в феврале, а публичный релиз ожидается весной 2026 года.

Новый дизайн и упрощённая структура

По данным журналиста Filipe Esposito из Macworld, Apple перерабатывает интерфейс приложения «Здоровье». В компании готовят «крупные обновления», включая новый принцип отображения категорий и упрощённый ввод показателей. Подробности о визуальных изменениях пока не раскрываются.

Редизайн объясняется растущей ролью приложения внутри экосистемы Apple. Чем больше данных собирается о пользователе, тем важнее становится простой и понятный интерфейс. Компания рассчитывает, что обновлённая структура снизит порог входа для новых пользователей и ускорит работу с метриками для тех, кто активно использует приложение каждый день.





Учёт питания и контроль калорий

Одним из ключевых нововведений станет полноценный учёт приёмов пищи. Ранее об этом сообщал обозреватель Bloomberg Mark Gurman. По его информации, функция ориентирована на подсчёт калорий и поддержку пользователей, которые следят за весом.

Сейчас приложение «Здоровье» позволяет вручную вводить данные о питательных веществах, включая углеводы и кофеин. Однако Apple до сих пор избегала комплексного трекинга еды. В iOS 26.4 компания планирует расширить этот функционал, что напрямую выводит её в конкуренцию с сервисами вроде MyFitnessPal и частично с приложениями для контроля веса, такими как Noom. По словам Гурмана, разработка функции идёт «на полной скорости».

Медицинские видео и формат Health+

Apple также готовит видеосервис, по концепции близкий к Apple Fitness+. Название Health+ пока не подтверждено, но суть сервиса заключается в обучающих видео от врачей и профильных специалистов.

По информации Bloomberg, в создании контента будут участвовать сомнологи, диетологи, специалисты по ментальному здоровью, физиотерапевты и кардиологи. Для записи видео Apple использует собственную студию в Окленде, штат Калифорния. Приложение сможет рекомендовать конкретные ролики, если алгоритмы обнаружат негативную динамику показателей пользователя, например ухудшение сна или физической активности.

ИИ-агент и анализ данных пользователя

Отдельным направлением обновления станет ИИ-агент для работы с медицинскими данными. Он будет анализировать информацию из приложения «Здоровье» и устройств пользователя, формируя персональные рекомендации. Агент сможет давать советы по образу жизни и питанию.

Функция не позиционируется как революционная, учитывая недавнюю интеграцию ChatGPT с Apple Health. Тем не менее Apple рассматривает ИИ-агента как часть единого сервиса, связанного с видеоконтентом и подписками.

Также обсуждается возможность использования основной камеры iPhone для анализа тренировок в реальном времени. В этом режиме пользователь сможет показать упражнение, а ИИ подскажет, как улучшить технику. В перспективе эта функция может быть связана с другими сервисами Apple, включая Fitness+.

Что известно о сроках запуска

По текущим данным, все перечисленные функции планируется выпустить вместе с iOS 26.4. Компания допускает сдвиг сроков, однако источники утверждают, что проект находится на продвинутой стадии. Если планы не изменятся, обновлённое приложение «Здоровье» станет одним из самых заметных изменений iOS в 2026 году.