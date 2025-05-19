Компания превращает платформу бронирования жилья в сервис премиальных услуг по запросу.

Airbnb представила обновлённое приложение, в котором теперь можно бронировать персональных тренеров, массажистов, частных поваров, визажистов и фотографов — как дополнение к аренде жилья, так и отдельно. Нововведение — часть стратегии компании по расширению за пределы краткосрочной аренды.

«Люди выбирают отели за сервис. Люди выбирают Airbnb за пространство. Теперь мы предлагаем и то, и другое», — заявил генеральный директор Airbnb Брайан Чески.

Услуги в стиле отеля — от $50 и без проживания

На старте дополнительные опции появятся в 260 городах. Стоимость начинается менее чем с $50. Заказывать услуги смогут как гости, арендующие жильё на платформе, так и те, кто в Airbnb не останавливается — компания постепенно превращается в многофункциональный туристический сервис.

Пользователи также получат доступ к обновлённой вкладке «Впечатления», где можно бронировать индивидуальные экскурсии и активности. Эта функция была впервые запущена в 2016 году, но теперь получила обновлённый интерфейс и расширенный выбор.

Вкладка «Оригинальное» и поездки с суперзвёздами

Новая вкладка «Originals» предлагает уникальные форматы отдыха, вроде пляжного волейбола с олимпийской чемпионкой Карол Солберг в Рио-де-Жанейро или воскресного дня с футболистом НФЛ Патриком Махоумсом.

Такие предложения отражают тренд на персонализированный отдых и спрос на впечатления, выходящие за рамки стандартных туров. По словам экспертов, требования туристов к уникальности растут, поскольку всё больше людей стремятся к новым, индивидуальным сценариям путешествий.