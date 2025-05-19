ADATA представит корпоративные и потребительские новинки на выставке Computex 2025 — от серверных SSD и модулей памяти до промышленных решений, автономных роботов и игровых корпусов XPG.

Зона вычислений для ИИ

Новый бренд Trusta дебютирует с линейкой SSD для дата-центров. Флагманская модель T7P5 (PCIe Gen5) обеспечивает скорость до 13 500 / 10 400 МБ/с при объёме до 15,36 ТБ. Накопители выпускаются в форматах U.2, E1.S и E3.S, поддерживают Flexible Data Placement и предназначены для задач ИИ, ML и виртуализации. Линейка T5 (PCIe Gen4 и SATA III) обеспечивает надёжность в серверных сценариях.

ADATA Industrial покажет накопители с 218-слойной 3D TLC NAND и интерфейсами PCIe Gen5/Gen4 для периферийных вычислений и аналитики. Программные платформы A⁺ IntelliManager и A⁺ Analyzerобеспечивают мониторинг, предиктивное обслуживание и стабильность устройств.

Дополнительно будут представлены:

модули DDR5 LPCAMM2 (до 8533 МТ/с, до 64 ГБ) для ноутбуков;

(до 8533 МТ/с, до 64 ГБ) для ноутбуков; SSD SM2P51E8 Gen5 (до 11 000 МБ/с) в формате M.2 2280 — под требования ИИ-ПК.

Зона умной жизни

ADATA представит автономного мобильного робота (AMR), созданного с NVIDIA и Advantech. Робот использует NVIDIA Isaac Perceptor, чип Nova Orin и симуляцию в Omniverse. Он ориентирован на сферу здравоохранения, сокращая время развёртывания на 70 %.

Также будут показаны новые мобильные накопители:

Project TITAN : Thunderbolt 5, 6000 МБ/с, DisplayPort;

: Thunderbolt 5, 6000 МБ/с, DisplayPort; SE940 : 4000 МБ/с, с креплением для устройств;

: 4000 МБ/с, с креплением для устройств; SR800 Magnetic : SSD на 2 ТБ + зарядка 5000 мАч;

: SSD на 2 ТБ + зарядка 5000 мАч; SR830 : 2000 МБ/с, с биометрией;

: 2000 МБ/с, с биометрией; SD820 : 2000 МБ/с, защита IP68;

: 2000 МБ/с, защита IP68; SC730: USB-C/A, 600 МБ/с, корпус на 50 % из переработанных материалов.

Плюс — встроенные решения памяти eMMC, ePOP и UFS 3.1 для мобильной электроники.

Зона игрового стиля жизни

XPG покажет:

корпуса VALOR AIR NANO и VALOR MESH NANO (Micro-ATX, сертификация NVIDIA SFF-Ready);

и (Micro-ATX, сертификация NVIDIA SFF-Ready); PYMCORE SFX — блок питания ATX 3.1;

— блок питания ATX 3.1; новый STARFIGHTER ITX и флагман INVADER X ELITE с ARGB и стеклом (в коллаборации с AK Mod).

Система охлаждения MARS для SSD Gen5:

STORM — гибрид жидкость + воздух;

— гибрид жидкость + воздух; PRO — активный радиатор с алюминием;

— активный радиатор с алюминием; BLADE — тонкое решение для компактных ПК.

Скорости до 14 000 / 13 000 МБ/с, объём до 4 ТБ.

Модули памяти XPG:

Project INFINITY — до 9200 МТ/с, 48 ГБ, RGB;

— до 9200 МТ/с, 48 ГБ, RGB; AICORE RDIMM — до 7200 МТ/с, 64 ГБ;

— до 7200 МТ/с, 64 ГБ; LANCER CUDIMM — до 9733 МТ/с, с переработанным алюминием.

Охлаждение:

LEVANTE VIEW / PRO 360 — жидкостные СЖО с дисплеями;

— жидкостные СЖО с дисплеями; MAESTRO PLUS — воздушный кулер до 250 Вт, совместимость с LGA 1851 / AM5.

На стенде XPG также: