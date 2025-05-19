ADATA представит корпоративные и потребительские новинки на выставке Computex 2025 — от серверных SSD и модулей памяти до промышленных решений, автономных роботов и игровых корпусов XPG.
Зона вычислений для ИИ
Новый бренд Trusta дебютирует с линейкой SSD для дата-центров. Флагманская модель T7P5 (PCIe Gen5) обеспечивает скорость до 13 500 / 10 400 МБ/с при объёме до 15,36 ТБ. Накопители выпускаются в форматах U.2, E1.S и E3.S, поддерживают Flexible Data Placement и предназначены для задач ИИ, ML и виртуализации. Линейка T5 (PCIe Gen4 и SATA III) обеспечивает надёжность в серверных сценариях.
ADATA Industrial покажет накопители с 218-слойной 3D TLC NAND и интерфейсами PCIe Gen5/Gen4 для периферийных вычислений и аналитики. Программные платформы A⁺ IntelliManager и A⁺ Analyzerобеспечивают мониторинг, предиктивное обслуживание и стабильность устройств.
Дополнительно будут представлены:
- модули DDR5 LPCAMM2 (до 8533 МТ/с, до 64 ГБ) для ноутбуков;
- SSD SM2P51E8 Gen5 (до 11 000 МБ/с) в формате M.2 2280 — под требования ИИ-ПК.
Зона умной жизни
ADATA представит автономного мобильного робота (AMR), созданного с NVIDIA и Advantech. Робот использует NVIDIA Isaac Perceptor, чип Nova Orin и симуляцию в Omniverse. Он ориентирован на сферу здравоохранения, сокращая время развёртывания на 70 %.
Также будут показаны новые мобильные накопители:
- Project TITAN: Thunderbolt 5, 6000 МБ/с, DisplayPort;
- SE940: 4000 МБ/с, с креплением для устройств;
- SR800 Magnetic: SSD на 2 ТБ + зарядка 5000 мАч;
- SR830: 2000 МБ/с, с биометрией;
- SD820: 2000 МБ/с, защита IP68;
- SC730: USB-C/A, 600 МБ/с, корпус на 50 % из переработанных материалов.
Плюс — встроенные решения памяти eMMC, ePOP и UFS 3.1 для мобильной электроники.
Зона игрового стиля жизни
XPG покажет:
- корпуса VALOR AIR NANO и VALOR MESH NANO (Micro-ATX, сертификация NVIDIA SFF-Ready);
- PYMCORE SFX — блок питания ATX 3.1;
- новый STARFIGHTER ITX и флагман INVADER X ELITE с ARGB и стеклом (в коллаборации с AK Mod).
Система охлаждения MARS для SSD Gen5:
- STORM — гибрид жидкость + воздух;
- PRO — активный радиатор с алюминием;
- BLADE — тонкое решение для компактных ПК.
Скорости до 14 000 / 13 000 МБ/с, объём до 4 ТБ.
Модули памяти XPG:
- Project INFINITY — до 9200 МТ/с, 48 ГБ, RGB;
- AICORE RDIMM — до 7200 МТ/с, 64 ГБ;
- LANCER CUDIMM — до 9733 МТ/с, с переработанным алюминием.
Охлаждение:
- LEVANTE VIEW / PRO 360 — жидкостные СЖО с дисплеями;
- MAESTRO PLUS — воздушный кулер до 250 Вт, совместимость с LGA 1851 / AM5.
На стенде XPG также:
- сборки с NVIDIA RTX 50 Series;
- периферия XPG;
- кресло NEXUS PLUS с регулировкой и поддержкой поясницы.