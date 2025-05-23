На выставке COMPUTEX 2025 компания MSI показала лимитированную версию ноутбука Prestige 13 AI+ Ukiyo-e Edition. Устройство объединило искусство традиционного японского лакового дела с современными технологиями на базе искусственного интеллекта.

Дизайн с культурным акцентом

Главной особенностью ноутбука стал его внешний вид, вдохновлённый гравюрой Кацусики Хокусая «Большая волна в Канагаве». Для оформления корпуса MSI сотрудничала с мастерами компании OKADAYA, которая вот уже 400 лет занимается производством яманакского лака. За этот проект ноутбук получил награду Best Choice Award на COMPUTEX.

Современное «железо» внутри

Prestige 13 AI+ построен на базе процессора Intel Core Ultra 9 288V и поддерживает до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5x. Экран — 13,3-дюймовый OLED с разрешением 2.8K, соотношением сторон 16:10, 100% охватом цветового пространства DCI-P3 и сертификацией VESA DisplayHDR True Black 500.

За графику отвечает встроенный GPU Intel Arc 140V. Хранение данных осуществляется через NVMe SSD формата PCIe Gen4. В ноутбуке есть подсвечиваемая клавиатура и выделенная клавиша Copilot для быстрого доступа к ИИ-функциям. Звук усиливается за счёт технологии DTS и системы из трёх микрофонов.

Порты, беспроводные технологии и безопасность

Модель оснащена двумя портами Thunderbolt 4, одним USB 3.2 Gen1 Type-A, HDMI 2.1 (поддержка 8K@60Hz и 4K@120Hz), а также кардридером microSD. Из беспроводных интерфейсов — Wi-Fi 7 от Intel Killer и Bluetooth 5.4.

Среди защитных функций: чип Microsoft Pluton, сканер отпечатков пальцев, шторка для камеры и модуль dTPM 2.0. Вес ноутбука составляет всего 990 граммов, а аккумулятор на 75 Вт·ч обещает отличную автономность при высокой мобильности.