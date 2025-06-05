Xbox Games Showcase 2025
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В этом году запланировано множество летних презентаций. Summer Game Fest 2025 официально стартует 6 июня с открывающей презентации, которая станет главным событием, но не стоит игнорировать одну из последних презентаций выходных. Xbox Games Showcase может легко сравниться с открывающей презентацией по количеству неожиданных анонсов, обзоров грядущих игр и общему ажиотажу. С Activision, Blizzard, Bethesda и всеми другими студиями под ее эгидой нас может ждать что-то интересное и захватывающее.

И игроки, которые не играют на Xbox, тоже должны быть внимательны, поскольку дни эксклюзивности Xbox практически сочтены, и компания готова выпускать свои игры на всех возможных платформах.

Содержание
1. Когда состоится Xbox Games Showcase 2025
2. Как посмотреть Xbox Games Showcase 2025
3. Все слухи об анонсах

Когда состоится Xbox Games Showcase 2025

Xbox Games Showcase — предпоследняя крупная презентация SGF 2025, которая состоится в воскресенье, 8 июня. Хотя технически это отдельное шоу, The Outer Worlds 2 Direct начнется сразу после окончания Xbox Games Showcase, что по сути делает его двойным мероприятием. Нет информации о том, как долго продлится объединенное шоу, но стоит рассчитывать часа на 2 (если судить по опыту прошлых лет).

Как посмотреть Xbox Games Showcase 2025

Xbox Games Showcase 2025

Xbox хочет убедиться, что у вас не будет повода пропустить презентацию, поэтому транслирует мероприятие на всех основных платформах и на большинстве языков. Как и в случае с большинством крупных презентаций, можно ожидать, что множество блогеров будут транслировать мероприятие на своих каналах.

Все слухи об анонсах

Пока что Xbox держит в секрете, что оно приготовило для этой презентации, за исключением, конечно же, The Outer Worlds 2. Тем не менее, вот что, по мнению инсайдеров и источников утечек, будет показано:

  • Официальное представление 007 First Light
  • Everwild
  • State of Decay 3
  • Fable
  • Perfect Dark
  • The Elder Scrolls 6
  • Hollow Knight: SilkSong
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