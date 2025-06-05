В этом году запланировано множество летних презентаций. Summer Game Fest 2025 официально стартует 6 июня с открывающей презентации, которая станет главным событием, но не стоит игнорировать одну из последних презентаций выходных. Xbox Games Showcase может легко сравниться с открывающей презентацией по количеству неожиданных анонсов, обзоров грядущих игр и общему ажиотажу. С Activision, Blizzard, Bethesda и всеми другими студиями под ее эгидой нас может ждать что-то интересное и захватывающее.

И игроки, которые не играют на Xbox, тоже должны быть внимательны, поскольку дни эксклюзивности Xbox практически сочтены, и компания готова выпускать свои игры на всех возможных платформах.

Когда состоится Xbox Games Showcase 2025

Xbox Games Showcase — предпоследняя крупная презентация SGF 2025, которая состоится в воскресенье, 8 июня. Хотя технически это отдельное шоу, The Outer Worlds 2 Direct начнется сразу после окончания Xbox Games Showcase, что по сути делает его двойным мероприятием. Нет информации о том, как долго продлится объединенное шоу, но стоит рассчитывать часа на 2 (если судить по опыту прошлых лет).

Как посмотреть Xbox Games Showcase 2025

Xbox хочет убедиться, что у вас не будет повода пропустить презентацию, поэтому транслирует мероприятие на всех основных платформах и на большинстве языков. Как и в случае с большинством крупных презентаций, можно ожидать, что множество блогеров будут транслировать мероприятие на своих каналах.

Все слухи об анонсах

Пока что Xbox держит в секрете, что оно приготовило для этой презентации, за исключением, конечно же, The Outer Worlds 2. Тем не менее, вот что, по мнению инсайдеров и источников утечек, будет показано: