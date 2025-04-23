Организаторы крупнейшего в России фестиваля поп-культуры Comic Con Игромир открыли продажу билетов на мероприятие 2025 года. Фестиваль пройдёт с 12 по 14 декабря на новой площадке — в «Тимирязев Центре» в Москве.

Объединённый бренд и новая тема

С этого года фестивали Comic Con Russia и Игромир официально объединяются под единым брендом Comic Con Игромир. Темой обновлённого формата станет кросс-медийность и сотворчество — объединение различных индустрий вокруг контента: кино, видеоигр, комиксов, литературы, музыки и технологий. Фестиваль позиционируется как платформа, где пересекаются разные форматы взаимодействия с контентом и формируется единое культурное пространство.

На фоне этих изменений был также представлен новый логотип фестиваля, визуальный стиль которого основан на идее «модуля культур» — символе объединения креативных индустрий и фанатов.

Продажа билетов

Билеты уже доступны на Яндекс Афише и на официальном сайте фестиваля. Доступны несколько вариантов:

Билет на один день — от 1500 рублей

— от 1500 рублей Билет с открытой датой — 3000 рублей

— 3000 рублей Абонемент на три дня — 5900 рублей

— 5900 рублей VIP-пакет — от 12 000 рублей (включает ранний доступ, персонализированные бейджи, подарки, VIP-зону и др.)

Количество билетов по минимальной цене ограничено, после их окончания произойдёт повышение стоимости.

Возврат и обмен билетов за 2020–2021 годы

Организаторы также объявили о программе бесплатного обмена билетов, приобретённых на несостоявшиеся офлайн-мероприятия 2020 и 2021 годов. Подробности и условия обмена опубликованы на официальном сайте фестиваля. Заявки принимаются до 5 мая по адресу электронной почты [email protected].

Первые партнёры фестиваля

Среди первых подтверждённых партнёров Comic Con Игромир 2025:

BUBBLE — крупнейшее российское издательство оригинальных комиксов и кинокомпания

— крупнейшее российское издательство оригинальных комиксов и кинокомпания DEEP — организатор аниме-фестиваля Isekai Fest

— организатор аниме-фестиваля Isekai Fest Hobby World — издатель настольных игр

— издатель настольных игр 4game — издатель мобильных игр

— издатель мобильных игр Bloody и Hyper PC — производители геймерского оборудования

Полный список партнёров и программа мероприятия будут объявлены позже. Но ИгроМир, конечно, уже не тот…