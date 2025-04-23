Организаторы крупнейшего в России фестиваля поп-культуры Comic Con Игромир открыли продажу билетов на мероприятие 2025 года. Фестиваль пройдёт с 12 по 14 декабря на новой площадке — в «Тимирязев Центре» в Москве.
Объединённый бренд и новая тема
С этого года фестивали Comic Con Russia и Игромир официально объединяются под единым брендом Comic Con Игромир. Темой обновлённого формата станет кросс-медийность и сотворчество — объединение различных индустрий вокруг контента: кино, видеоигр, комиксов, литературы, музыки и технологий. Фестиваль позиционируется как платформа, где пересекаются разные форматы взаимодействия с контентом и формируется единое культурное пространство.
На фоне этих изменений был также представлен новый логотип фестиваля, визуальный стиль которого основан на идее «модуля культур» — символе объединения креативных индустрий и фанатов.
Продажа билетов
Билеты уже доступны на Яндекс Афише и на официальном сайте фестиваля. Доступны несколько вариантов:
- Билет на один день — от 1500 рублей
- Билет с открытой датой — 3000 рублей
- Абонемент на три дня — 5900 рублей
- VIP-пакет — от 12 000 рублей (включает ранний доступ, персонализированные бейджи, подарки, VIP-зону и др.)
Количество билетов по минимальной цене ограничено, после их окончания произойдёт повышение стоимости.
Возврат и обмен билетов за 2020–2021 годы
Организаторы также объявили о программе бесплатного обмена билетов, приобретённых на несостоявшиеся офлайн-мероприятия 2020 и 2021 годов. Подробности и условия обмена опубликованы на официальном сайте фестиваля. Заявки принимаются до 5 мая по адресу электронной почты [email protected].
Первые партнёры фестиваля
Среди первых подтверждённых партнёров Comic Con Игромир 2025:
- BUBBLE — крупнейшее российское издательство оригинальных комиксов и кинокомпания
- DEEP — организатор аниме-фестиваля Isekai Fest
- Hobby World — издатель настольных игр
- 4game — издатель мобильных игр
- Bloody и Hyper PC — производители геймерского оборудования
Полный список партнёров и программа мероприятия будут объявлены позже. Но ИгроМир, конечно, уже не тот…