Компания Wacom анонсировала обновлённую линейку перьевых дисплеев Cintiq, в которую вошли модели Cintiq 16, Cintiq 24 и Cintiq 24 Touch. Все три устройства получили более тонкий корпус, уменьшенные рамки и поддержку пера Pro Pen 3.

Обновлённый дизайн и улучшенная эргономика

Новые модели стали легче и компактнее, что делает их удобными для переноски и мобильной работы. Cintiq 16 оснащён встроенными откидными ножками, обеспечивающими угол наклона в 20 градусов. Для моделей Cintiq 24 и Cintiq 24 Touch предусмотрена регулируемая подставка с расширенным диапазоном углов обзора. Её также можно приобрести отдельно для младшей версии.

Перьевые дисплеи поддерживают Pro Pen 3, пришедшее на смену Pro Pen 2. Устройство предлагает время отклика 12 мс, 8192 уровня чувствительности к нажатию, поддержку наклона до 60 градусов, три настраиваемые кнопки и возможность смены грипов, наконечников и утяжелителей. Питание не требуется — перо работает без аккумулятора, что упрощает его использование.

Характеристики дисплеев и сенсорные функции

Все три дисплея оборудованы матрицами с разрешением 2.5K. Cintiq 16 предлагает разрешение 2560 × 1600 пикселей, а 23,8-дюймовые модели — 2560 × 1440 пикселей. Частота обновления составляет 60 Гц. Используется антибликовое стекло, создающее ощущение рисования на бумаге и уменьшающее отражения. Цветопередача, по заявлению Wacom, близка к реальной.

Cintiq 24 Touch отличается поддержкой сенсорного ввода. Устройство распознаёт до 10 одновременных касаний, позволяя использовать жесты для масштабирования, прокрутки и поворота. Это делает работу с графикой более интуитивной и ускоряет рабочий процесс.

Подключение и доступность

Для подключения предусмотрены порты USB-C, HDMI и USB-A. Cintiq 16 подключается к компьютеру одним кабелем USB-C, обеспечивающим и передачу изображения, и питание. Остальные модели используют отдельные кабели.

Продажи обновлённой линейки начнутся летом 2025 года. Рекомендованные розничные цены: Cintiq 16 — $699,95, Cintiq 24 — $1299,95, Cintiq 24 Touch — $1499,95.