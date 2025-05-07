На майские праздники россияне массово закупают портативную электронику: продажи колонок и внешних аккумуляторов подскочили до рекордных значений с начала года. Особенно активно устройства покупают жители мегаполисов.
Согласно аналитике МТС, с 28 апреля по 4 мая 2025 года продажи беспроводных колонок и пауэрбанков в розничной сети компании увеличились в среднем на 25% по сравнению с первой неделей апреля. Это лучший показатель с начала года.
Колонки нарасхват: спрос вырос почти вдвое
Рост спроса связан с началом майских каникул, когда миллионы россиян отправляются за город или в путешествия. За первую неделю мая продажи портативных колонок увеличились на 80% в штуках и на 36% в денежном выражении. Это заметно выше как по сравнению с началом апреля, так и с аналогичным периодом 2024 года.
Интересно, что средний чек на колонки снизился на 12%, что указывает на рост популярности доступных моделей. Основной спрос пришёлся на бренды Anker, Tronsmart и Xiaomi — они стали лидерами в этом сегменте.
Пауэрбанки: востребованы компактные модели
Внешние аккумуляторы тоже демонстрируют отличную динамику: продажи выросли на 42% в единицах и на 37% по сумме. Наиболее популярные устройства — пауэрбанки с ёмкостью 10 000 мАч. На их долю пришлось около половины всех проданных моделей.
Лидерами продаж среди брендов оказались Xiaomi, Akai и uBear.
Где покупают чаще всего
Самый высокий спрос на портативную электронику зафиксирован в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Казани. Эти города традиционно демонстрируют высокую активность в потреблении цифровых товаров в праздничные периоды.