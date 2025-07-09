Вслед за презентацией особо прочных Galaxy Watch Ultra, компания Samsung представила новые смарт-часы – Galaxy Watch8 и Watch8 Classic. Они отличаются свежим дизайном, более тонкими корпусами, улучшенными дисплеями и расширенным функционалом для мониторинга здоровья и улучшения самочувствия владельцев.

Внутренняя архитектура Galaxy Watch8 была полностью переработана, что позволило уменьшить толщину устройств на 11% и увеличить плотность размещения компонентов на 30%. Экраны часов стали на 50% ярче, достигая пиковой яркости в 3000 нит, обеспечивая отличную читаемость при ярком солнечном свете. Увеличена и емкость аккумуляторной батареи (до 445 мАч у версии Classic и до 435 мАч у базовой модели). Двухдиапазонный GPS обеспечивает более точное определение местоположения, а в качестве процессора используется 3-нм пятиядерный Exynos W1000. Часы оснащены фирменным датчиком BioActive, предоставляющим детальную информацию о состоянии здоровья пользователя.

Новая серия Galaxy Watch8 предлагает улучшенные инструменты для отслеживания сна, включая персонализированные рекомендации и обнаружение признаков умеренного или тяжелого апноэ. В приложении Samsung Health появились новые функции отслеживания самочувствия, предоставляющие мгновенные мотивирующие советы для формирования полезных привычек. Функция рекомендаций по времени отхода ко сну анализирует циркадные ритмы, а «Сосудистая нагрузка» оценивает уровень стресса, влияющего на сосуды во время сна. Впервые в носимых устройствах реализована функция измерения антиоксидантного индекса.

Для любителей бега Galaxy Watch8 предлагают индивидуальные советы через функцию «Тренер по бегу», анализирующую уровень подготовки пользователя и предлагающую индивидуальный план тренировок. Улучшена функция совместных тренировок Together, теперь поддерживающая бег для соревнований с друзьями. Устройства также уведомляют о высоком уровне стресса и имеют Mindfulness Tracker для отслеживания настроения. ИИ-функция «Показатель жизненных сил» представляет сводку о физическом и ментальном состоянии пользователя.





Galaxy Watch8 работают под управлением Wear OS 6 с интегрированным ИИ-ассистентом Gemini, разработанным совместно с Google. Это позволяет управлять приложениями, такими как Samsung Health, «Календарь» и «Напоминания», с помощью голосовых команд.

Galaxy Watch8 доступны в размерах 44 и 40 мм (в цветах графит и серебро), а Galaxy Watch8 Classic предлагаются в размере 46 мм (черный и белый). Обе модели совместимы со сменными ремешками. Стоимость Watch8 начинается от 350 долларов (27 360 руб.), а модели Classic – от 500 долларов (39 085 руб.). Предварительные заказы уже принимаются, а в продаже часы появятся 25 июля.



