На мероприятии Samsung были продемонстрированы Galaxy Watch Ultra нового поколения – надежные смарт-часы, ориентированные на применение в сложных ситуациях и предлагающие улучшенные возможности для занятий спортом.

Отличительной чертой обновленных Galaxy Watch Ultra является увеличенный до 64 ГБ объем встроенной памяти, что вдвое превышает показатель предыдущей модели. За быстродействие по-прежнему отвечает пятиядерный чип Exynos W1000, созданный по 3-нм технологии. Экран остался прежним: 1,5-дюймовая AMOLED-панель с плотностью пикселей 327 ppi и пиковой яркостью 3000 нит. Samsung сообщает об установке нового горизонтального вибромотора, призванного улучшить тактильные ощущения.

Время работы устройства достигает 100 часов в режиме экономии энергии и до 48 часов в режиме тренировок с активированным энергосбережением. Двухчастотный GPS обеспечивает точное определение местоположения. Кроме того, часы способны анализировать физическую активность и состояние здоровья с применением технологий искусственного интеллекта.

Корпус часов изготовлен из титана и соответствует военному стандарту MIL-STD 810H. Подтверждена защита IP68, включая устойчивость к соленой воде, способность функционировать в диапазоне температур от -20 до +55 °C, а также работа на высоте до 9000 метров. В случае возникновения чрезвычайной ситуации часы могут активировать сирену громкостью 86 дБ, различимую на расстоянии до 180 метров. Предусмотрена также специальная кнопка для оперативной смены спортивных режимов.





Стоимость Galaxy Watch Ultra составит 649,99 долларов (50 810 руб.).