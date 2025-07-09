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На мероприятии Samsung были продемонстрированы Galaxy Watch Ultra нового поколения – надежные смарт-часы, ориентированные на применение в сложных ситуациях и предлагающие улучшенные возможности для занятий спортом.

Отличительной чертой обновленных Galaxy Watch Ultra является увеличенный до 64 ГБ объем встроенной памяти, что вдвое превышает показатель предыдущей модели. За быстродействие по-прежнему отвечает пятиядерный чип Exynos W1000, созданный по 3-нм технологии. Экран остался прежним: 1,5-дюймовая AMOLED-панель с плотностью пикселей 327 ppi и пиковой яркостью 3000 нит. Samsung сообщает об установке нового горизонтального вибромотора, призванного улучшить тактильные ощущения.

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Время работы устройства достигает 100 часов в режиме экономии энергии и до 48 часов в режиме тренировок с активированным энергосбережением. Двухчастотный GPS обеспечивает точное определение местоположения. Кроме того, часы способны анализировать физическую активность и состояние здоровья с применением технологий искусственного интеллекта.

Корпус часов изготовлен из титана и соответствует военному стандарту MIL-STD 810H. Подтверждена защита IP68, включая устойчивость к соленой воде, способность функционировать в диапазоне температур от -20 до +55 °C, а также работа на высоте до 9000 метров. В случае возникновения чрезвычайной ситуации часы могут активировать сирену громкостью 86 дБ, различимую на расстоянии до 180 метров. Предусмотрена также специальная кнопка для оперативной смены спортивных режимов.


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Стоимость Galaxy Watch Ultra составит 649,99 долларов (50 810 руб.).

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