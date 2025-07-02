Компания Nothing начала свой путь с беспроводных наушников Ear (1), а теперь запускает свои первые накладные наушники — символично названные Headphone (1). Новинка получила фирменный прозрачный дизайн чашек и нацелена на конкуренцию с флагманскими моделями с шумоподавлением от Sony, Bose и Sennheiser.

Headphone (1) были разработаны в сотрудничестве с британским аудиобрендом KEF и оснащены 40-миллиметровыми динамическими драйверами, а также специальной акустической камерой и программным обеспечением с тюнингом от KEF. Также доступен восьмиполосный эквалайзер в приложении Nothing X и поддержка кодеков AAC, SBC и LDAC.

За активное шумоподавление отвечает гибридная система ANC с глубиной до 42 дБ и шестью микрофонами. Подключение осуществляется через Bluetooth 5.3, есть поддержка одновременной работы с двумя устройствами, а также Google Fast Pair и Microsoft Swift Pair. Также предусмотрена функция автоматической паузы при снятии наушников.

Вес наушников составляет 329 граммов, степень защиты от пыли и влаги — IP52.





Управление реализовано с помощью физических элементов на чашках: ролик для регулировки громкости, переключатель треков, а также программируемая кнопка, которую можно настроить на переключение режимов ANC, вызов голосового помощника или приём вызова.

Время автономной работы составляет до 80 часов без ANC благодаря аккумулятору ёмкостью 1040 мАч. Зарядка — через USB-C, но также есть разъём 3,5 мм для проводного подключения.





Nothing Headphone (1) поступят в продажу с 15 июля в чёрном и белом цветах по цене $299 / €299 / £299 / ₹21,999 через сайт nothing.tech и у партнёрских ритейлеров.