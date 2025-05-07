MediaTek готовится к запуску нового чипа из флагманской серии Dimensity 9400, и по всем утечкам речь идёт о модели с индексом 9400e. Хотя официально название пока не подтверждено, по срокам и характеру тизеров становится ясно — это будет улучшенная и оптимизированная версия Dimensity 9300+.

Первые бенчмарки уже появляются в сети: 2,1 миллиона баллов в AnTuTu и 95 кадров в секунду в тесте Aztec 1440p говорят о том, что чип нацелен на конкуренцию с грядущим Snapdragon 8s Gen 4 — как по вычислительной мощности, так и по графике.

Судя по утечкам, архитектура чипа останется такой же, как у 9300+, но с небольшими изменениями в частотах, улучшенной энергоэффективностью и более оптимизированным GPU. Это позволит MediaTek точно сегментировать линейку чипов, предлагая брендам гибкий баланс между производительностью и ценой.

Ожидается, что одним из первых устройств на базе Dimensity 9400e станет OnePlus Ace 5 Racing Edition. Его международная версия может выйти как Nord 5. Таким образом, чип нацелен на смартфоны с акцентом на гейминг, но без флагманского ценника. Среди конкурентов — модели на Snapdragon 8s Gen 4, такие как iQOO Z10 Turbo Pro и Redmi Turbo 4 Pro.

Хотя технические характеристики пока не раскрыты, ясно одно: MediaTek выводит на рынок продуманное полурешение между средним и топовым сегментом. В условиях, когда важна не только мощность, но и цена, 9400e может стать важной картой в битве за производителей и покупателей.