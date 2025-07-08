Компания Intel, по данным инсайдеров, готовит обновление линейки настольных процессоров Arrow Lake, которое выйдет во второй половине 2025 года. Главным нововведением станет усиленный нейропроцессор (NPU), предназначенный для задач искусственного интеллекта, в то время как графический блок и CPU-ядра останутся без изменений.

Согласно информации из ZDNet Korea, новый NPU будет аналогичен тому, что используется в мобильных процессорах Lunar Lake, которые уже представлены в ноутбуках Copilot+. Это позволит настольным ПК с Arrow Lake Refresh получить полную поддержку функций Copilot+, включая поиск на основе ИИ, моментальные снимки экрана и другие возможности.

В текущих версиях Arrow Lake также есть NPU, но его производительности недостаточно для полноценной работы с Copilot+. Обновление должно устранить этот недостаток. Помимо нового нейропроцессора, ожидается незначительное повышение тактовой частоты, но существенного прироста производительности в играх это не даст.

Реакция рынка и перспективы

Предыдущее поколение процессоров Intel, Raptor Lake Refresh, по некоторым данным, продавалось в Южной Корее втрое лучше, чем Arrow Lake. Возможной причиной могло стать разочарование геймеров, поскольку Arrow Lake не принес значительного улучшения игровой производительности даже после обновлений BIOS.





Если Intel действительно сосредоточится на развитии ИИ-функций в Arrow Lake Refresh, это может стать стратегическим шагом, направленным на привлечение пользователей, заинтересованных в новых возможностях Windows 11. Однако для игрового сегмента такое обновление может оказаться малополезным.

Пока информация об Arrow Lake Refresh остается неподтверждённой. Ранее ходили слухи о возможной отмене этого обновления, но теперь источники утверждают, что проект всё же находится в разработке. Ожидается, что процессоры появятся ближе к концу 2025 года.



