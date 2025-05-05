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Casio запустила в Японии новую серию G-Shock GBA-950 — это спортивные часы с поддержкой шагомера, анализа активности, Bluetooth-синхронизации и фирменным дизайном. Модель доступна в трёх цветах и уже продаётся по цене ¥25 300 (примерно $176).

Содержание
1. Функции для бега и фитнеса
2. Инновационный дизайн с LCD-графиком интенсивности
3. Материалы и эргономика
4. Полный набор «умных» функций и надёжности

Функции для бега и фитнеса

GBA-950 входят в спортивную линейку G-Shock и нацелены на активных пользователей. Часы отслеживают:

  • количество шагов
  • дистанцию и темп бега
  • сожжённые калории
  • интервальные тренировки
  • круговое время (lap) и автоматические круги

Для более точной информации о расстоянии устройство использует GPS-сигнал с подключённого смартфона. Синхронизация выполняется через приложение Casio Watches, где отображается история активности, достижения и цели на день.

Инновационный дизайн с LCD-графиком интенсивности

Циферблат выполнен в виде «пончика» с графиком интенсивности тренировок (5 уровней) и отображением прогресса по целям. Основные стрелки и метки — с люминесцентным покрытием для хорошей видимости в темноте.

Дополнительные функции:

  • защита от ударов (G-Shock)
  • водонепроницаемость до 20 ATM
  • двойная светодиодная подсветка с настраиваемой длительностью
  • функция отвода стрелок (для чтения экрана)
  • авиарежим, смена формата времени 12/24 ч
  • персональные настройки профиля

Материалы и эргономика

Корпус выполнен из армированной углеродным волокном смолы, а корпус и ремешок образуют цельную конструкцию. Ремешок создан совместно с компанией OUTSENSE и использует гибкую структуру, вдохновлённую оригами — для более плотного и комфортного прилегания к запястью.

  • Размер корпуса: 48,5 × 43,9 × 16 мм
  • Вес: 53 г

Полный набор «умных» функций и надёжности

G-Shock GBA-950 предлагает:

  • шагомер с графиком активности
  • автоматическая корректировка времени через смартфон
  • мировое время (300 городов)
  • двойное время
  • секундомер 1/100 с с памятью на 45 записей
  • таймер с 5 интервалами
  • 5 будильников
  • полностью автоматический календарь

Заявленное время автономной работы — до 2 лет. Пока о глобальном запуске ничего не известно.

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