Casio запустила в Японии новую серию G-Shock GBA-950 — это спортивные часы с поддержкой шагомера, анализа активности, Bluetooth-синхронизации и фирменным дизайном. Модель доступна в трёх цветах и уже продаётся по цене ¥25 300 (примерно $176).
Функции для бега и фитнеса
GBA-950 входят в спортивную линейку G-Shock и нацелены на активных пользователей. Часы отслеживают:
- количество шагов
- дистанцию и темп бега
- сожжённые калории
- интервальные тренировки
- круговое время (lap) и автоматические круги
Для более точной информации о расстоянии устройство использует GPS-сигнал с подключённого смартфона. Синхронизация выполняется через приложение Casio Watches, где отображается история активности, достижения и цели на день.
Инновационный дизайн с LCD-графиком интенсивности
Циферблат выполнен в виде «пончика» с графиком интенсивности тренировок (5 уровней) и отображением прогресса по целям. Основные стрелки и метки — с люминесцентным покрытием для хорошей видимости в темноте.
Дополнительные функции:
- защита от ударов (G-Shock)
- водонепроницаемость до 20 ATM
- двойная светодиодная подсветка с настраиваемой длительностью
- функция отвода стрелок (для чтения экрана)
- авиарежим, смена формата времени 12/24 ч
- персональные настройки профиля
Материалы и эргономика
Корпус выполнен из армированной углеродным волокном смолы, а корпус и ремешок образуют цельную конструкцию. Ремешок создан совместно с компанией OUTSENSE и использует гибкую структуру, вдохновлённую оригами — для более плотного и комфортного прилегания к запястью.
- Размер корпуса: 48,5 × 43,9 × 16 мм
- Вес: 53 г
Полный набор «умных» функций и надёжности
G-Shock GBA-950 предлагает:
- шагомер с графиком активности
- автоматическая корректировка времени через смартфон
- мировое время (300 городов)
- двойное время
- секундомер 1/100 с с памятью на 45 записей
- таймер с 5 интервалами
- 5 будильников
- полностью автоматический календарь
Заявленное время автономной работы — до 2 лет. Пока о глобальном запуске ничего не известно.