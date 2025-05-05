Casio запустила в Японии новую серию G-Shock GBA-950 — это спортивные часы с поддержкой шагомера, анализа активности, Bluetooth-синхронизации и фирменным дизайном. Модель доступна в трёх цветах и уже продаётся по цене ¥25 300 (примерно $176).

Функции для бега и фитнеса

GBA-950 входят в спортивную линейку G-Shock и нацелены на активных пользователей. Часы отслеживают:

количество шагов

дистанцию и темп бега

сожжённые калории

интервальные тренировки

круговое время (lap) и автоматические круги

Для более точной информации о расстоянии устройство использует GPS-сигнал с подключённого смартфона. Синхронизация выполняется через приложение Casio Watches, где отображается история активности, достижения и цели на день.

Инновационный дизайн с LCD-графиком интенсивности

Циферблат выполнен в виде «пончика» с графиком интенсивности тренировок (5 уровней) и отображением прогресса по целям. Основные стрелки и метки — с люминесцентным покрытием для хорошей видимости в темноте.

Дополнительные функции:

защита от ударов (G-Shock)

водонепроницаемость до 20 ATM

двойная светодиодная подсветка с настраиваемой длительностью

функция отвода стрелок (для чтения экрана)

авиарежим, смена формата времени 12/24 ч

персональные настройки профиля

Материалы и эргономика

Корпус выполнен из армированной углеродным волокном смолы, а корпус и ремешок образуют цельную конструкцию. Ремешок создан совместно с компанией OUTSENSE и использует гибкую структуру, вдохновлённую оригами — для более плотного и комфортного прилегания к запястью.

Размер корпуса: 48,5 × 43,9 × 16 мм

Вес: 53 г

Полный набор «умных» функций и надёжности

G-Shock GBA-950 предлагает:

шагомер с графиком активности

автоматическая корректировка времени через смартфон

мировое время (300 городов)

двойное время

секундомер 1/100 с с памятью на 45 записей

таймер с 5 интервалами

5 будильников

полностью автоматический календарь

Заявленное время автономной работы — до 2 лет. Пока о глобальном запуске ничего не известно.