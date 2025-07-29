Компания подвела итоги двух десятилетий развития линейки, повлиявшей на индустрию цифровой фотографии и видеосъёмки.

В этом году Canon празднует 20-летие своей знаковой серии цифровых камер со сменной оптикой EOS 5. С момента запуска первого фотоаппарата в 2005 году линейка стала синонимом прогресса в области полнокадровой съёмки как для профессионалов, так и для опытных энтузиастов.

Первой моделью стала EOS 5D, представленная в сентябре 2005 года. Это была первая не профессиональная камера Canon с полнокадровым CMOS-сенсором, благодаря чему технология стала доступной для широкой аудитории.

В 2008 году серия совершила прорыв: модель EOS 5D Mark II впервые позволила снимать видео в Full HD, что фактически сформировало рынок видеосъёмки на зеркальные камеры. Далее последовали EOS 5D Mark III (2012) с улучшенной системой автофокуса и скоростью съёмки, а также модели 5Ds и 5Ds R (2015) с рекордным для того времени разрешением в 50,6 мегапикселя.

Новый виток развития: переход к беззеркальным камерам

В 2020 году Canon перенесла философию линейки EOS 5 в беззеркальный сегмент с запуском модели EOS R5. Камера поддерживала съёмку в разрешении 8K и предлагала высокий уровень производительности благодаря продвинутому процессору обработки изображений.

В августе 2024 года компания выпустила EOS R5 Mark II. В ней применили новую систему обработки изображения и интеграцию технологий глубокого обучения, что значительно улучшило как качество видео, так и фотосъёмки.

Всего с 2005 по июнь 2025 года в линейке EOS 5 вышло восемь моделей — каждая из которых становилась технологическим шагом вперёд для Canon и индустрии в целом.