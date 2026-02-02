Один из розничных продавцов наконец опубликовал изображения беспроводных наушников Sony WF-1000XM6. Долгожданная новинка, которая станет преемником WF-1000XM5, показана в двух цветах и, как ожидается, выйдет уже в феврале. Модель получит полностью обновлённый дизайн, а также переработанный зарядный кейс.

Похоже, запуск Sony WF-1000XM6 действительно может состояться уже в этом месяце. После нескольких месяцев утечек и слухов тайский ритейлер Power Buy разместил на своём сайте изображения новых флагманских наушников Sony в чёрном и серебристом цветах. Ранее инсайдер Роланд Квандт также сообщал, что в разработке находится и третий вариант расцветки.

К сожалению, Power Buy не раскрыл технические характеристики WF-1000XM6. Тем не менее, ритейлер подтвердил наличие активного шумоподавления и режима прозрачности (Ambient). Также указано, что новинка сохранит степень защиты от воды IPX4, как и WF-1000XM5. Кроме того, стало известно, что шестое поколение серии WF-1000X получит полностью обновлённый внешний вид.

Судя по изображениям, WF-1000XM6 имеют более вытянутую, «капсульную» форму по сравнению с WF-1000XM5. Зарядный кейс тоже изменился: он стал уже и, на первый взгляд, менее эргономичным, чем закруглённый кейс предыдущей модели.

Sony также отказалась от глянцевого пластика в пользу матового. Кроме того, на корпусе WF-1000XM6 заметен дополнительный микрофонный массив — в каждом наушнике видно по три внешних микрофона, независимо от цвета. Ожидается, что в Европе и США новинка будет продаваться по цене 299,99 евро и 329,99 доллара соответственно.



