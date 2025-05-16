На выставке Computex 2025 Acer показала тонкий и мощный ноутбук Predator Triton 14 AI. В нём используется необычная технология охлаждения на основе графена, процессор Intel Lunar Lake и видеокарта RTX 5070 — всё для геймеров и креаторов, которым важно и производительность, и компактность.

Predator Triton 14 AI: графен, мощность и компактность

Флагманом среди новинок Acer стал Predator Triton 14 AI — 14,5-дюймовый ноутбук толщиной всего 11 мм в самом тонком месте. Вместо классического жидкого металла компания применяет графеновый термоинтерфейс. Это решение, по заявлению Acer, повышает эффективность охлаждения на 14,5%. В паре с ультратонкими вентиляторами AeroBlade 3D, оно позволяет сохранять корпус компактным даже при высоких нагрузках.

К ноутбуку прилагается стилус, а сенсорная панель с тактильной отдачей почти незаметна на первый взгляд. Сенсорный OLED-дисплей с разрешением 2880×1800 пикселей поддерживает частоту обновления до 120 Гц и охват цветового пространства DCI-P3 на 100%. Правда, яркость экрана не превышает 340 нит.

Внутри — новейший чип Intel Core Ultra 288V Lunar Lake, до 32 ГБ оперативной памяти DDR5-8533 и SSD на 2 ТБ с интерфейсом PCIe Gen 4. Также на борту — Wi-Fi 7, Thunderbolt 5 и полный комплект ИИ-функций от Microsoft, благодаря 48-терафлопсному NPU. Всё это делает Triton 14 AI полноценным Copilot+ ПК.

Acer обещает старт продаж в июле по цене от 2 999 евро в регионе EMEA.

Predator Helios Neo 14 AI: тот же класс, но проще

Более доступной версией стал Predator Helios Neo 14 AI. Внешне он немного больше — 12,7×10,2×0,81 дюйма и весит 1,9 кг. Здесь установлен процессор Intel Core Ultra 9 285H или 255H, а в качестве видеокарты — GeForce RTX 5060 или 5070. Поддерживается до 32 ГБ оперативной памяти DDR5-7467 и накопитель до 2 ТБ.

Пользователям доступен выбор между OLED-экраном с теми же параметрами, что у Triton, или IPS-дисплеем с разрешением 2560×1600 и частотой 165 Гц. В Neo 14 используется привычная система охлаждения с жидким металлом и тепловыми трубками, Wi-Fi 6e и Thunderbolt 4.

RGB-клавиатура разделена на три зоны, в отличие от индивидуальной подсветки у Triton. Но для большинства пользователей это будет малозаметным компромиссом, учитывая заметно меньшую цену — от 1 699 евро.

Nitro 16 и Nitro 18 AI: большие экраны и Ryzen AI

Линейка Nitro — традиционно массовая серия игровых ноутбуков от Acer, и в 2025 году она получила апгрейд под ИИ-тренды. Все модели — Nitro 16 AI, Nitro 16S AI, Nitro 18 AI и Nitro V 16S AI — построены на платформе AMD Ryzen AI 9 365 (Strix Point) с поддержкой Copilot+.

Nitro 18 AI оснащён 18-дюймовым экраном с разрешением 2560×1600 при 165 Гц, видеокартой GeForce RTX 5070 Ti, 32 ГБ оперативной памяти DDR5-5600 и SSD на 2 ТБ. Охлаждение реализовано на основе медных и векторных тепловых трубок.

В Nitro 16S AI используется такая же видеокарта, дисплей 16 дюймов (2560×1600, 180 Гц), а в модели V 16S — чуть упрощённая конфигурация с RTX 5070 и поддержкой USB4. Цены начинаются с $1200–1500 в зависимости от комплектации.