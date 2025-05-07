Roborock начал российские продажи новой линейки вертикальных пылесосов F25. Эти модели поддерживают как сухую, так и влажную уборку, а ещё умеют сами дозировать моющее средство, удалять волосы без спутываний и высушивать валики за 5 минут. Устройства уже получили несколько международных сертификатов и адаптированы для использования в домах с детьми.

Что нового в серии Roborock F25

Пылесосы из линейки F25 обеспечивают силу всасывания до 20 000 Па и выполняют до 450 движений в минуту. Прижимное давление выше 20 Н позволяет убирать сложные загрязнения с первого прохода. TÜV SÜD подтвердил безопасность этих моделей для семей с детьми, а TÜV Rheinland — эффективность глубокой очистки.

JawScrapers: решение для тех, кто устал вычищать волосы из щётки

Компания оснастила серию F25 технологией JawScrapers — системой с зубчатыми лезвиями, которые захватывают волосы до того, как они запутаются. Щётка не оставляет разводов, а прижимной скребок с постоянным давлением эффективно выжимает валик. Roborock прошёл сертификацию SGS, подтвердив 0% спутывания волос в различных сценариях уборки.

F25 ACE сам выбирает, сколько моющего нужно

Флагманская модель Roborock F25 ACE получила интеллектуальный дозатор моющего средства. Устройство сканирует уровень загрязнения в режиме реального времени и регулирует подачу раствора в зависимости от типа пола. Всё работает автоматически, без необходимости ручной настройки.

Через фирменное приложение можно управлять пылесосом дистанционно, настраивать функции и получать голосовые уведомления. Сенсоры DirTect® сообщают, когда требуется самоочистка.

Конструкция, которая не застрянет под мебелью

Корпус Roborock F25 получил высоту всего 12,5 см. Даже при наклоне под углом 0° пылесос сохраняет полную силу всасывания. Расстояние до стены при уборке — менее 1 мм, а плоский резервуар и поворот на 70° позволяют легко обходить ножки мебели и другие препятствия.

Модель F25 ACE также поддерживает технологию SlideTech 2.0. Моторизированные колёса с независимым управлением сторон обеспечивают быстрый отклик и помогают маневрировать даже в узких пространствах.

Самоочистка и сушка — без хлопот

Модели F25 ACE и F25 ACE Combo автоматически очищают и сушат валики после каждой уборки. Устройства используют горячий воздух при 90 °C и справляются с сушкой за 5 минут. Благодаря герметичному корпусу внутри не образуется влага и запахи. Весь уход пылесос берёт на себя.