Компания Anker открыла предзаказ на умную гибридную систему резервного питания для дома Solix E10. Устройство предназначено как для использования во время отключений электроэнергии, так и для снижения расходов на электричество. Система может работать от солнечных панелей или умного генератора, а ёмкость аккумуляторов при необходимости расширяется до 90 кВт·ч.

Anker позиционирует Solix E10 как универсальное решение для аварийных ситуаций и повседневной экономии энергии. Система поддерживает оповещения перед штормами, позволяя заранее начать зарядку аккумуляторов перед ухудшением погоды. Кроме того, компания утверждает, что при использовании солнечной генерации в сочетании с режимом учёта тарифов по времени суток (TOU) расходы на электроэнергию можно сократить до 80%.

Базовая версия Solix E10 включает силовой модуль и аккумулятор ёмкостью 6 кВт·ч. При этом система масштабируется до 90 кВт·ч, чего, по оценке Anker, достаточно для автономной работы от 12 часов до 15 дней в зависимости от нагрузки. В качестве источника энергии также могут использоваться солнечные панели с поддержкой входной мощности до 27 кВт. Дополнительно предусмотрено подключение фирменного умного генератора Anker, который может работать на бензине, природном газе или пропане. Генератор автоматически приостанавливает работу в заданные тихие часы, чтобы не мешать пользователям ночью.

Номинальная выходная мощность Anker Solix E10 составляет 7,6 кВт, а в режиме Turbo Output она может достигать 30 кВт. Система способна справляться с резкими скачками нагрузки, например при запуске центрального кондиционера мощностью 5 тонн, благодаря пиковой мощности до 66 кВт. Для работы в усиленном режиме предлагаются дополнительные аксессуары, включая Power Dock на 200 А, который также обеспечивает практически мгновенное переключение при отключении электричества — менее чем за 20 миллисекунд. Управлять системой и отслеживать потребление энергии можно удалённо через приложение Anker.

Базовый комплект E10 Base System оценён в 4 299 долларов. Набор E10 со Smart Inlet Box стоит 4 599 долларов, комплект с Power Dock — 5 799 долларов, а максимальный набор с Power Dock и умным генератором обойдётся в 7 399 долларов.



