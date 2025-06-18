Президент Дональд Трамп в очередной раз откладывает решение о запрете TikTok в США. Как подтвердила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, глава государства подпишет новый указ, предоставляющий соцсети 90-дневную отсрочку для завершения сделки по продаже.

Это уже третье продление, с момента вступления Трампа в должность в январе. «Как он уже не раз говорил, президент Трамп не хочет, чтобы TikTok «погас»», — говорится в официальном заявлении, процитированном CNN. «Эти 90 дней администрация потратит на то, чтобы закрыть сделку и гарантировать американцам безопасность их данных».

TikTok в подвешенном состоянии

Судьба TikTok в США остаётся неопределённой уже более полугода. Несмотря на давление со стороны Белого дома, сделка по передаче американского бизнеса соцсети до сих пор не состоялась. По словам чиновников, ведутся переговоры, но подробностей — минимум.

Ранее предполагалось, что американские инвесторы TikTok сформируют новое юрлицо и выкупят долю платформы на территории США. Однако эти планы были сорваны в апреле — причиной стали новые тарифы на китайский импорт, введённые администрацией Трампа, что осложнило согласование условий сделки с Пекином.

Китай должен дать добро

Даже если потенциальный покупатель найдётся, без одобрения китайских властей сделка невозможна. Это ещё больше затягивает процесс и ставит TikTok в юридически и политически нестабильное положение.

По слухам, в списке потенциальных покупателей — крупные американские инвесторы, уже работающие с TikTok. Но конкретных имён в официальных заявлениях не прозвучало. Судя по всему, стороны пока далеки от финального соглашения.

Что дальше?

Срок действия нового указа — 90 дней. До этого времени TikTok сможет продолжать работу на территории США, однако вопрос о его будущем по-прежнему остаётся открытым. Если договорённость всё же не будет достигнута, платформа снова окажется под угрозой блокировки.

Пока же миллионы американских пользователей TikTok могут продолжать публиковать ролики, не опасаясь немедленного отключения — хотя и с пониманием, что над приложением продолжает висеть дамоклов меч геополитики.