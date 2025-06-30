Дональд Трамп сообщил, что нашёл группу инвесторов, готовых выкупить TikTok. Об этом он рассказал в интервью Fox News, комментируя ситуацию вокруг видеосервиса, которому в США грозит запрет из-за опасений по поводу национальной безопасности.

Сделка зависит от одобрения Китая

По словам Трампа, к покупке платформы готовы «очень состоятельные люди». «Я расскажу подробнее через пару недель», — добавил он, отказавшись раскрыть подробности. При этом бывший президент выразил уверенность, что китайский лидер Си Цзиньпин «вероятно согласится» на сделку.

Напомним, TikTok принадлежит китайской компании ByteDance. По действующему в США закону, платформа должна быть продана до 17 сентября — именно до этой даты Трамп в третий раз отсрочил вступление закона в силу.

Конфликт из-за продажи TikTok продолжается с 2023 года

Инициатива о продаже TikTok была утверждена Конгрессом США в апреле прошлого года. Законодатели опасаются, что китайское правительство может получить доступ к пользовательским данным американцев. ByteDance и TikTok эти обвинения отрицают.





Ранее в этом году сорвалась первая попытка продать TikTok американским инвесторам. Тогда переговоры зашли в тупик из-за разногласий между США и Китаем, вызванных введёнными тарифами. Сейчас остаётся неясным, идёт ли речь о тех же покупателях, что и в апреле.

Трамп изменил отношение к TikTok

Во время своего первого президентского срока Трамп критиковал TikTok. Однако в контексте выборов 2024 года он стал считать платформу важной частью своей предвыборной стратегии. Теперь он выступает за то, чтобы TikTok продолжал работать в США — но под новым, американским владельцем.





Закон о принудительной продаже TikTok должен был вступить в силу 19 января, но Трамп трижды откладывал его исполнение с помощью президентских указов. Эти шаги вызвали критику со стороны Конгресса, где их расценили как попытку обойти законодательный процесс.

TikTok пытался оспорить закон в Верховном суде США, но проиграл дело. Представители компании пока не прокомментировали заявление Трампа.



