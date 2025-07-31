Смартфоны помогли компании компенсировать падение доходов от полупроводников

Южнокорейская компания Samsung опубликовала отчет о финансовых результатах за второй квартал 2025 года. Общая выручка составила 74,56 трлн вон (примерно $53,5 млрд), что немного превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Однако операционная прибыль резко снизилась — с 10,4 трлн вон ($7,5 млрд) до 4,7 трлн вон ($3,4 млрд), то есть более чем в два раза.

Основным источником прибыли стала мобильная техника: на долю подразделения смартфонов пришлось 3,1 трлн вон ($2,23 млрд), что подчеркивает устойчивый спрос на устройства Samsung в условиях общего спада.

Полупроводниковый бизнес показал худший результат за годы

Традиционно основной прибылью Samsung обеспечивало производство чипов, на которое обычно приходилось до двух третей прибыли компании. Однако по итогам второго квартала 2025 года операционная прибыль полупроводникового направления сократилась на 94 % по сравнению с прошлым годом.

Компания связывает это с тремя основными факторами:

низкой загрузкой производственных мощностей полупроводниковых фабрик;

переоценкой стоимости складских запасов;

ограничениями со стороны США на экспорт передовых AI-чипов китайским клиентам.

Кроме того, Samsung не удалось воспользоваться ростом спроса на чипы с высокой пропускной способностью (HBM), что позволило конкурентам укрепить свои позиции в сегменте искусственного интеллекта. Слабые продажи затронули также фирменные процессоры Exynos и контрактное производство чипов (foundry).





О возможных проблемах компания предупредила инвесторов заранее — еще в начале июля в предварительной оценке квартальных результатов.

Сделка с Tesla должна усилить позиции Samsung на рынке AI-чипов

В качестве ответа на снижение доходов Samsung планирует укрепить свои позиции в сегменте продвинутых полупроводников и удовлетворить растущий спрос на чипы HBM, используемые в AI-серверах. Одним из ключевых шагов в этом направлении стало заключение контракта с Tesla на сумму $16,5 млрд.

Согласно условиям соглашения, Samsung будет производить 2-нм AI-чипы на территории США к 2027 году. Компания рассчитывает, что этот проект не только принесет значительные доходы, но и поможет привлечь новых клиентов к продвинутым техпроцессам.