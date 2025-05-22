OpenAI и компания io, основанная дизайнером Джони Айвом, объявили о слиянии для разработки новой категории технологических продуктов.

Компании OpenAI и io объединяют усилия в рамках стратегического партнёрства. Новый этап сотрудничества направлен на создание принципиально новых устройств, сочетающих передовые AI-технологии и инновационный дизайн.

Инициатива берет начало два года назад, когда Джони Айв и его команда LoveFrom начали совместную работу с генеральным директором OpenAI Сэмом Альтманом. Сначала это были экспериментальные идеи, вдохновлённые оптимизмом и стремлением переосмыслить взаимодействие человека с технологиями. Позже концепция переросла в полноценный продуктовый проект.

Для его реализации в 2023 году была основана компания io, в числе сооснователей которой — бывшие топ-менеджеры Apple: Скотт Кэннон, Эванс Ханки и Тэн Тан. Команда объединила ведущих инженеров, дизайнеров и учёных, работавших вместе десятилетиями.

Теперь io официально становится частью OpenAI. Команды объединят усилия в Сан-Франциско, чтобы интегрировать аппаратные и программные решения, ориентированные на развитие пользовательского опыта в эпоху искусственного интеллекта.

Как отмечается в официальном заявлении, Джони Айв и LoveFrom возьмут на себя ведущую роль в дизайне продуктов как внутри io, так и в структуре OpenAI.