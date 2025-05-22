OpenAI завершила сделку по приобретению AI-стартапа Джони Айва и Сэма Альтмана за $6,5 млрд. На внутренней встрече 21 мая 2025 года Олтман раскрыл первые детали секретного устройства, над которым работает команда.

Согласно Washington Post, Алтман сообщил сотрудникам, что цель проекта — выпустить 100 миллионов AI-устройств нового поколения.

«Это самый масштабный проект, за который мы когда-либо брались», — сказал он. При этом выпуск не начнётся сразу в полном объёме, но, по его словам, «OpenAI выпустит сто миллионов таких устройств быстрее, чем кто-либо выпускал сто миллионов чего-то нового ранее».

Устройство не заменит смартфон, но станет третьим в связке

AI-устройство, над которым работают Айв и Альтман, позиционируется как «третье» — после iPhone и MacBook. Оно не будет смартфоном, очками или носимым гаджетом. Устройство можно будет положить на стол или носить в кармане, оно останется незаметным, но будет осведомлённым о контексте жизни и окружении пользователя.

Альтман подчеркнул, что это не просто аксессуар, а центральный элемент в экосистеме OpenAI. Он добавил, что существующие устройства — ноутбуки и веб-интерфейсы — недостаточны для воплощения потенциала моделей ИИ:

«То, что у нас есть сейчас, — не тот научно-фантастический уровень, к которому мы стремимся».

Новый дизайн и стратегическое слияние

Джони Айв назвал проект «новым движением в дизайне», а Олтман признался, что изначально планировалось создать и продавать устройство отдельно, используя ИИ-технологии OpenAI. Однако по мере развития проекта стало понятно, что лучше объединить усилия. «Мы оба загорелись идеей: если человек подписывается на ChatGPT, мы просто отправляем ему новое устройство. И он пользуется именно им», — пояснил Олтман.

Прототип устройства уже создан. По словам Альтмана, он «жил с ним дома», оценивая его в реальных условиях. Выпуск намечен на конец 2026 года. Он также предположил, что приобретение стартапа Айва может добавить OpenAI до $1 трлн рыночной стоимости. Ранее сообщалось, что компания Айва под названием «io» привлекала $1 млрд инвестиций. В числе инвесторов — Лорин Пауэлл Джобс и другие.