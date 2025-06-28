Компания Tesla продемонстрировала первую в мире полностью автономную доставку автомобиля от завода до дома покупателя. Электромобиль Model Y самостоятельно преодолел 30-минутный маршрут от техасского завода Gigafactory до клиента в Остине, используя технологию роботакси.

Весь процесс доставки зафиксировали на видео, которое опубликовали в социальной сети X. В отличие от недавнего запуска сервиса роботакси на прошлой неделе, при автономной доставке в салоне не было ни оператора безопасности, ни водителя. Генеральный директор Tesla Илон Маск подтвердил в X, что доставка прошла без участия удалённых операторов на любом этапе маршрута.

Маршрут через парковки и автомагистрали

Автомобиль успешно проехал через парковку завода Gigafactory Texas, городские улицы и автомагистраль без происшествий. Tesla назвала это событие первой в мире автономной доставкой автомобиля. Маск ранее обещал, что первый автомобиль Tesla, который самостоятельно доедет от конвейера завода до дома покупателя, появится 28 июня.

Впрочем, это не первый случай использования полностью автономного транспорта на автомагистралях. Компания Waymo начала предоставлять своим сотрудникам доступ к беспилотным поездкам по автострадам Лос-Анджелеса ещё в начале этого года.





Проблемы с роботакси привлекли внимание регуляторов

Конкурирующий сервис роботакси Tesla столкнулся с рядом технических сложностей. В опубликованном видео 10-мильной поездки Model Y с программным обеспечением роботакси испытывал трудности с поворотом налево и временно выехал на встречную полосу для корректировки маршрута. В другом ролике первого дня запуска роботакси дважды резко тормозило при встрече с полицейскими машинами с включёнными световыми сигналами, хотя машины экстренных служб не находились на проезжей части.

Пилотная программа роботакси привлекла внимание Национального управления безопасности дорожного движения США. Ведомство обратилось к Tesla за дополнительной информацией об этих инцидентах. Помимо проблем с роботакси, недавние демонстрации показали, что программное обеспечение Full Self-Driving не смогло остановиться перед мигающими сигналами школьного автобуса и знаками «стоп», а также перед детскими манекенами, выбегающими на дорогу.



