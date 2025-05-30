Чешская компания Skoda Auto представила концепт-кар на основе легендарного хэтчбека Favorit. Проект выполнен в виде эскизов и 3D-моделей — серийное производство машины не планируется. Созданием нового облика занимались дизайнеры Skoda Людмила Славова и Дэвид Стингл. Работа стала частью программы, приуроченной к 130-летнему юбилею компании и направленной на переосмысление культовых моделей прошлого.

Favorit выпускался в 1987–1994 годах и стал знаковым автомобилем для Skoda. Это был первый переднеприводный серийный автомобиль марки и последний, выпущенный в социалистический период. После бархатной революции 1989 года и последующего разделения Чехословакии на Чехию и Словакию в 1992-м, Skoda в 1994 году вошла в состав Volkswagen Group.

Особенности дизайна концепта

Разработка нового Favorit заняла у дизайнеров Skoda около 120 часов. Концепт задуман как компактный, недорогой электромобиль кроссоверного типа. Внешность машины вдохновлена классическим хэтчбеком Favorit: узнаваемые вертикальные прорези воздухозаборника в переднем бампере, лаконичные формы кузова, трапециевидные фары, замененные на узкие светодиодные полосы. В дизайне прослеживается ностальгия по прошлому, но концепт выполнен в современном стиле.

Skoda Auto и история бренда

Skoda Auto ведет историю от компании Laurin & Klement, основанной в 1895 году как производитель велосипедов и мотоциклов. В 1925 году предприятие стало частью концерна Skoda, а с 1994-го — входит в состав Volkswagen Group. Юбилей в 130 лет компания решила отметить созданием концептуальных проектов, вдохновленных знаковыми моделями прошлого.