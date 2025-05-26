Братья Андреас и Флориан Бовензипен, владельцы бренда Alpina Burkard Bovensiepen, представили новую марку — Bovensiepen Automobile. С 1 января 2026 года Alpina станет роскошным суббрендом BMW, но основатели тюнинг-ателье покидать автомобильный бизнес не намерены. Их первый проект создан в сотрудничестве с дизайн-студией Zagato и базируется на BMW 4-Series.

Автомобили Bovensiepen будут выпускаться в Бухлоэ, однако формально они больше не связаны с BMW. В дизайне полностью отсутствует фирменная символика: логотипы Alpina исчезли, а облик машины радикально переработан — это заслуга мастеров Zagato. Тем не менее, отсылки к Alpina сохранились: фирменный шрифт на бампере, цветовая палитра лейблов и многоспицевые диски с уникальным дизайном.

Модификация всех кузовных элементов и оптики обойдётся недёшево, поэтому Bovensiepen позиционирует свои автомобили в более высокой ценовой категории — в люксовом сегменте. Несмотря на внешние изменения, профиль купе BMW 4-Series узнаётся. Интерьер изменён минимально: используются новые материалы отделки, декоративные элементы и козырёк на передней панели.

Интересно, что для создания купе Bovensiepen использовали кабриолет BMW 4-Series. Это позволило отказаться от центральных стоек крыши и сохранить задние стеклоподъёмники. Новые кузовные панели выполнены из углепластика, а аэродинамический обвес увеличил длину машины на 17,5 сантиметра.

Под капотом установлен бензиновый двигатель объёмом 3,0 литра, форсированный до 611 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента. Такой показатель превосходит даже топовые модели M-серии. Разгон до 100 км/ч занимает всего 3,3 секунды, максимальная скорость — 300 км/ч. При этом снаряжённая масса осталась на уровне 1895 килограммов.

Ожидается, что основу проекта составила версия BMW M440i, но официального подтверждения этому нет. Цены и тираж будут объявлены к концу 2025 года, а поставки эксклюзивных автомобилей Bovensiepen Zagato начнутся весной 2026 года.