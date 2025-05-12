Новая электрическая вершина в линейке BMW может появиться уже в 2027 году — и она впечатляет цифрами. Компания готовит внедорожник iX7 M70, который будет выдавать более 800 лошадиных сил, полноприводную трансмиссию xDrive и совершенно новую архитектуру аккумуляторов Gen6. Это будет не просто электрическая версия роскошного X7, а настоящий флагман в классе.

Новый iX7 — больше, умнее и быстрее

Прототип второго поколения X7 уже был замечен на тестах. В объектив попала модель с V8 и четырьмя выхлопными патрубками, но это ещё не всё. BMW разрабатывает также и полностью электрическую версию — iX7, которая сохранит платформу CLAR, но получит новые технологии.

Флагманский iX7 M70 станет частью линейки M Performance, хотя и не будет полноценным M-моделью. Тем не менее, более 800 л.с. и продвинутая двухмоторная система обещают динамику на уровне суперкаров.

Gen6: революция в батареях и электродвигателях

В основе нового электрокроссовера — цилиндрические батареи Gen6, которые уже в этом году дебютируют на iX3. В iX7 они обеспечат:

+20% плотности энергии

+30% к скорости зарядки и запасу хода

–40% потерь энергии

–20% стоимости производства

Также инженеры переработали системы масляного и водяного охлаждения, добавили 800-вольтовую архитектуру, а новые моторы стали меньше, легче и жёстче. Всё это делает iX7 не просто мощным, но и технологически продвинутым.

ALPINA готовит свою версию iX7

Не менее интересная новость — ALPINA, с недавних пор принадлежащая BMW, разрабатывает собственный вариант iX7 под внутренним кодом G69. По слухам, его мощность приблизится к 900 л.с., а итоговая модель может получить название iX7 100 xDrive. Это будет уже не просто M Performance, а полноценный ультра-флагман.

ALPINA также сохранит в линейке модели с V8, в том числе X7 60 xDrive с битурбомотором S68 и базовую версию X7 40 xDrive с рядной «шестёркой». Однако их доступность в Европе под вопросом — всё из-за ужесточения экологических норм.

Когда ждать iX7?

BMW планирует представить iX7 во второй половине 2027 года. Он не станет первым электромобилем на CLAR с элементами Neue Klasse — этим званием обладает iX5, релиз которого намечен на 2026 год. Но именно iX7 станет главным шоукаром технологий нового поколения.