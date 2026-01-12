Покупка компактных электромобилей Kia раньше означала выбор спокойствия и комфорта. Базовые версии EV3, EV4 и EV5 оснащались одним электромотором и передним приводом — отличное решение для повседневных поездок, но не для активной езды по извилистым дорогам. Теперь ситуация меняется: Kia анонсировала GT-версии всех трёх моделей, сделав их быстрее, жёстче и, что неожиданно, громче.

Рецепт обновления довольно прост. Kia добавила второй электромотор на заднюю ось, благодаря чему все GT-версии получили полный привод и заметную прибавку в мощности. EV3 GT и EV4 GT используют одинаковую силовую установку: передний мотор развивает 194 л.с., задний — ещё 94 л.с. В сумме это даёт 282 лошадиные силы.

Более крупный EV5 GT получил немного больше запаса мощности, чтобы соответствовать своим габаритам. Его передний мотор развивает 208 л.с., а задний остался таким же, как у младших моделей. Общая отдача EV5 GT составляет 302 л.с. Ранее ходили слухи о мощности на уровне 400 л.с., но они не подтвердились. Тем не менее, новые GT-версии заметно бодрее стандартных моделей, хоть и не дотягивают до экстремального EV6 GT.

Kia EV5 GT

Динамика подтверждает изменения. Самым быстрым оказался EV4 GT — разгон от 0 до 100 км/ч занимает у него 5,6 секунды. EV3 GT следует вплотную с результатом 5,7 секунды. EV5 GT, как самый тяжёлый, разгоняется за 6,2 секунды. Это существенный шаг вперёд по сравнению с обычными версиями.

В Kia понимают, что удовольствие от вождения — это не только ускорение. Поэтому GT-модели получили специальные режимы езды и электронно управляемую подвеску. Если стандартные EV настроены мягко и ориентированы на комфорт, то версии GT будут жёстче, чтобы улучшить управляемость и снизить крены в поворотах.





Kia EV4 GT

В салоне Kia попыталась воссоздать ощущения от спортивного автомобиля с ДВС. Электромобили по своей природе тихие, и не всем это нравится. Поэтому инженеры добавили искусственный звук двигателя и виртуальное переключение передач — решение, уже знакомое по Hyundai Ioniq 5 N. Реальных передач у электромотора нет, но электроника на доли секунды прерывает подачу мощности, имитируя работу трансмиссии. Это, конечно, иллюзия, но Kia рассчитывает, что она добавит эмоций.

Kia EV3 GT

Спортивные изменения коснулись и интерьера: сиденья стали более выраженно «обнимающими», чтобы удерживать водителя в поворотах, а рулевое колесо теперь выполнено в фирменном трёхспицевом стиле GT. Снаружи появились новые шильдики и дизайнерские акценты, подчёркивающие, что перед вами не самая медленная версия. Глава Kia Europe Суханг Чанг отметил, что эти модели предназначены для тех, кто хочет сочетать удовольствие от вождения с ответственным подходом к экологии.

Все три GT-версии используют ту же батарею ёмкостью 81,4 кВт·ч, что и стандартные модели. В однодвигательных версиях она обеспечивает запас хода до 605 км у EV3, 633 км у EV4 и 555 км у EV5. Добавление второго мотора увеличивает массу и энергопотребление, поэтому можно ожидать, что реальный запас хода у GT-версий будет ниже, хотя точные цифры Kia пока не раскрыла.

Тем, кто уже ждёт эти модели, придётся запастись терпением. Производство GT-версий начнётся лишь во втором квартале 2026 года, а поставки стартуют ещё позже. Также пока нет информации, получит ли самый компактный EV2 аналогичную «заряженную» версию. Зато поклонники спортивных электромобилей теперь знают, что у них появятся как минимум три новых варианта на горизонте.