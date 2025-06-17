Если вы когда-либо гуляли по улицам Нью-Йорка, Амстердама или любого другого крупного города, то, скорее всего, замечали небольшие четырёхколёсные капсулы, лавирующие в велодорожках. Эти транспортные средства называют e-quads — нечто среднее между велосипедом и мини-грузовиком. Они становятся всё более популярными среди компаний доставки, включая Amazon и UPS, благодаря своей маневренности и способности обходить городские пробки.

Теперь к тренду присоединилась и Honda, представившая свою версию такого транспорта — Fastport eQuad.

Компактность, грузоподъёмность и законность на велодорожках

Fastport eQuad будет доступен в двух размерах, построенных на одной платформе: малой и большой версии. Несмотря на компактные габариты (оба меньше самого маленького Mini Cooper), eQuad способен перевозить от 145 до 295 килограммов груза. Для соответствия нормам использования на велодорожках транспорт оснащён педалями и ограничен в скорости — не более 20 км/ч.

Питание для eQuad обеспечивают сменные аккумуляторы Honda Mobile Power Pack. Каждый блок весит около 10 кг и может быть заменён на свежий в считанные секунды — аналогично решениям от Gogoro или Zeno. Отсек для батарей расположен под и позади сиденья водителя.

Управление и программные возможности

Кабина водителя напоминает велосипедную посадку: сиденье, педали и ветровое стекло. На рулевой панели установлен дисплей, отображающий маршрут и параметры движения. Интересно, что в пресс-релизе Honda подчёркивает, что eQuad — это «программно-определяемое транспортное средство». Компания обещает постоянные улучшения и обновления в течение всего срока службы, хотя конкретных примеров пока не приводит.

Производство и неожиданное происхождение

Американская версия Fastport eQuad будет производиться на Honda Performance Manufacturing Center в Огайо. Это довольно неожиданный поворот, учитывая, что раньше это предприятие было известно созданием суперкара второго поколения Acura NSX — мощного 500-сильного автомобиля, разгоняющегося до 307 км/ч.

Теперь же мастера завода займутся куда более медлительным, но не менее технологичным транспортом — тихими и устойчивыми eQuad, предназначенными для доставки в условиях современного города.

Таким образом, Honda вступает в зарождающуюся гонку за городской микромобильностью, предлагая компактное, экологичное и юридически безопасное решение для последней мили.