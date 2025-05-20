Американская автомобильная корпорация General Motors уведомила сотрудников и дилеров в Китае о решении прекратить экспорт автомобилей на китайский рынок. Сообщение об этом распространило агентство Reuters со ссылкой на внутренние источники в компании.

В заявлении пресс-службы GM указано, что такое решение связано с «существенными изменениями в экономической среде». В рамках пересмотра стратегии компания намерена реструктурировать подразделение Durant Guild — платформу, через которую General Motors продавала премиальные автомобили в Китай. Параллельно будет оптимизирована деятельность всей структуры GM China.

Представитель автоконцерна отметил, что объем импорта автомобилей из США через Durant Guild составлял менее 0,1 % от общего объёма продаж GM на китайском рынке. Основную долю реализации автомобилей в Китае компания продолжит осуществлять через совместные предприятия с китайской корпорацией SAIC. Штаб-квартира GM в Китае располагается в городе Лючжоу, на территории Гуанси-Чжуанского автономного района.

Параллельно с GM аналогичные шаги предпринимают и другие американские производители. Так, на прошлой неделе Ford Motor заявила о прекращении поставок в Китай своих внедорожников, пикапов и спортивных автомобилей. Компания объяснила своё решение ростом ответных пошлин со стороны китайских властей — сейчас на автомобили американского производства может устанавливаться налог в размере до 150 %.

Между тем, 14 мая вступило в силу временное соглашение между Китаем и США о снижении торговых пошлин. Стороны договорились о введении 90-дневного режима: Китай обложил импорт американских товаров налогом в размере 10 %, а США, несмотря на уступки, сохранили повышенную ставку в 30 % на продукцию из КНР.