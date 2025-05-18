BMW отпраздновала 50-летие своего присутствия в Швейцарии торжественным мероприятием на штаб-квартире в Дильсдорфе. Кульминацией вечера стала выставка культовых BMW Art Cars — художественных автомобилей, созданных ведущими художниками мира.

От 4 000 машин в год до лидерства на рынке

Генеральный директор BMW Switzerland Серхио Солеро в своей приветственной речи рассказал об эволюции бренда в стране: от первых поставок менее 4 000 автомобилей в 1975 году до более 25 000 продаж ежегодно сегодня. В 2025 году BMW заняла первое место среди всех автопроизводителей по объёму продаж в Швейцарии за первый квартал.

Солеро также вспомнил Карла Хюбнера, чья компания MOTAG впервые привезла автомобили BMW в страну в 1953 году, и поблагодарил команду из 424 сотрудников, дилеров и более 30 локальных поставщиков за вклад в успех марки.

Выставка Art Cars: пять десятилетий искусства на колёсах

Одним из центральных событий вечера стала демонстрация шести легендарных BMW Art Cars. Экскурсию по коллекции провёл директор по корпоративным коммуникациям BMW Switzerland Свен Грютцмахер. В экспозиции были представлены автомобили, расписанные Александром Колдером, Роем Лихтенштейном, Энди Уорхолом, Дженни Хольцер и другими художниками.

Гостям также представили концепт BMW Vision Dee с уникальным покрытием E-Ink в цветах швейцарского флага.

Арт, дизайн и гонки

В панельной дискуссии приняли участие легенда автоспорта Йохен Нерпаш — основатель программы Art Car, победитель «24 часов Ле-Мана» Макс Хайдеггер и CEO Classic Driver ЙП Ратген. Участники обсуждали, как искусство, инженерия и автомобильный дух объединяются в философии BMW.

Взгляд в будущее

С 2000 года BMW Switzerland преодолела рубеж в 1 млрд франков по обороту и в 2001-м добавила бренд MINI. В 2024 году компания вновь стала лидером премиального сегмента в стране, а в 2025-м — возглавила общий рейтинг автопроизводителей.

Праздник в Дильсдорфе стал не только ретроспективой достижений, но и предвосхищением новой эры — в том числе грядущего BMW Neue Klasse, который компания представит в ближайшие годы.