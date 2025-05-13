Audi продолжает расширять линейку своих электрических моделей, представив новую, более доступную версию электрокара e-tron GT. Новый e-tron GT quattro позиционируется как начальная модель в серии и станет хорошей возможностью для покупателей войти в сегмент премиальных электромобилей. Он дополняет уже существующие версии S e-tron GT, RS e-tron GT и RS e-tron GT performance.

Характеристики и запас хода

Новинка получила наименее мощную силовую установку в линейке: два электродвигателя с суммарной отдачей 370 кВт, которая временно увеличивается до 430 кВт при активации Launch Control. Несмотря на «базовый» статус, электрокар способен разгоняться с 0 до 100 км/ч всего за 4,0 секунды. За питание отвечает аккумулятор на 105 кВт·ч (97 кВт·ч полезной ёмкости), обеспечивающий запас хода до 622 км на одной зарядке по циклу WLTP.

Быстрая зарядка здесь тоже на уровне: мощность до 320 кВт позволяет восполнить до 285 км пробега всего за 10 минут при подходящих условиях. Благодаря интеллектуальному планировщику маршрутов с предварительным кондиционированием батареи, водитель сможет оптимизировать зарядки в пути.

Дизайн и комфорт

Внешне e-tron GT quattro практически не отличается от старших моделей. Он сохраняет стремительный силуэт с длинной колёсной базой, крупными колёсами и обтекаемыми линиями кузова. Коэффициент лобового сопротивления составляет всего 0,24, а активные воздухозаборники способствуют лучшей аэродинамике и снижению шума. Передняя часть выделяется характерной «перевёрнутой» решёткой Singleframe в цвет кузова, а задняя — элегантным диффузором с вертикальными рёбрами.

В салоне предусмотрено всё для комфорта: спортивные сиденья с восьмиступенчатой регулировкой и интегрированными подголовниками спереди, а также увеличенное пространство для ног сзади благодаря специальным выемкам в аккумуляторе, размещённом в полу. Объём багажника составляет 405 литров, а в переднем отсеке есть дополнительное пространство на 77 литров.

Динамика и технологии

Система полного привода quattro с интеллектуальным распределением тяги между осями анализирует дорожные условия и мгновенно перенаправляет крутящий момент для лучшей устойчивости. Новая модель также на 30 кг легче версии S, что позитивно влияет на управляемость и эффективность.

В отличие от родственного Porsche Taycan, производимого в Цуффенхаузене, e-tron GT quattro собирается на заводе Audi в Неккарзульме (Bollinger Höfe). Заказать новинку можно уже сейчас, а стартовая цена составляет €108,900 — почти на €20,000 меньше, чем у следующей по уровню версии e-tron GT S.