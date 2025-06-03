Яндекс Музыка представила новое автономное приложение для умных часов Samsung Galaxy Watch, которое позволяет слушать музыку, подкасты и аудиокниги без смартфона. Теперь пользователи Galaxy Watch4 и новее могут запускать любимые треки, Мою волну и Коллекцию прямо на часах, используя все основные функции сервиса.

Яндекс Музыка расширяет возможности для пользователей Samsung Galaxy Watch

Новое приложение для Samsung Galaxy Watch позволяет управлять Яндекс Музыкой напрямую с часов. Пользователи могут слушать Мою волну, добавлять треки в Коллекцию, ставить лайки и включать спортивные режимы, такие как «Бег» и «Тренируюсь». В приложении также предусмотрен раздел «Скачанное» для офлайн-прослушивания контента без подключения к интернету.

Приложение имеет привычный дизайн, адаптированный для маленького экрана: на главной странице размещен плеер с текущим треком, быстрый доступ к загруженному контенту и Коллекции. Коллекция оформлена в том же стиле, что и мобильная версия сервиса, с разделами для альбомов, исполнителей, подкастов, книг и плейлиста «Мне нравится».

Приложение Яндекс Музыки доступно в Google Play

Приложение Яндекс Музыки для Samsung Galaxy Watch доступно для загрузки в Google Play на устройствах Galaxy Watch4 и новее. Оно совместимо со всеми смартфонами на базе Android и поддерживается на территории России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана и Армении. Устройство должно быть подключено к интернету через Wi-Fi или eSim, которую предоставляют российские мобильные операторы.

Запуск автономного приложения для Samsung Galaxy Watch стал очередным шагом Яндекс Музыки в расширении доступности сервиса. Компания продолжает развивать приложения для мобильных устройств, десктопов и умных колонок с Алисой, а также предлагает удобную веб-версию для всех платформ.