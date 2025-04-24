Т-Инвестиции (ранее — Тинькофф Инвестиции) представили новую версию своего официального приложения — теперь под названием «Шах и Мат». Обновлённый клиент уже доступен в App Store и отличается улучшенной скоростью работы, стабильностью и расширенным функционалом. Разработчики призывают поторопиться с установкой — приложение может быть удалено из магазина в ближайшее время.

Что нового в «Шах и Мат»?

Свежая версия приложения получила сразу несколько ключевых функций:

Смарт-активы — современный инструмент для более точного подбора инвестиционных решений;

— современный инструмент для более точного подбора инвестиционных решений; ИИС-3 — индивидуальные инвестиционные счета нового типа с налоговыми льготами и возможностью прямого вывода дивидендов на банковскую карту;

— индивидуальные инвестиционные счета нового типа с налоговыми льготами и возможностью прямого вывода дивидендов на банковскую карту; Расширенные функции для торговли — теперь можно редактировать заявки и совершать сделки напрямую из портфеля;

— теперь можно редактировать заявки и совершать сделки напрямую из портфеля; Новый раздел по налогам — вся информация по обязательствам перед государством теперь собрана в одном удобном экране;

— вся информация по обязательствам перед государством теперь собрана в одном удобном экране; Жизненное страхование — прямо в приложении можно оформить страховой полис;

— прямо в приложении можно оформить страховой полис; Инвесторские сториз в «Пульсе» — теперь пользователи могут публиковать и просматривать короткие обновления в социальной сети для инвесторов.

Кроме того, как и прежде, в приложении доступен полный инвестиционный портфель пользователя, каталог акций, облигаций и размещений, а также круглосуточная служба поддержки. Скачать обновлённое приложение можно по ссылке.

Важно: предыдущие версии приложения по-прежнему будут работать, однако новых функций в них больше не появится.