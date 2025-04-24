Т-Инвестиции (ранее — Тинькофф Инвестиции) представили новую версию своего официального приложения — теперь под названием «Шах и Мат». Обновлённый клиент уже доступен в App Store и отличается улучшенной скоростью работы, стабильностью и расширенным функционалом. Разработчики призывают поторопиться с установкой — приложение может быть удалено из магазина в ближайшее время.
Что нового в «Шах и Мат»?
Свежая версия приложения получила сразу несколько ключевых функций:
- Смарт-активы — современный инструмент для более точного подбора инвестиционных решений;
- ИИС-3 — индивидуальные инвестиционные счета нового типа с налоговыми льготами и возможностью прямого вывода дивидендов на банковскую карту;
- Расширенные функции для торговли — теперь можно редактировать заявки и совершать сделки напрямую из портфеля;
- Новый раздел по налогам — вся информация по обязательствам перед государством теперь собрана в одном удобном экране;
- Жизненное страхование — прямо в приложении можно оформить страховой полис;
- Инвесторские сториз в «Пульсе» — теперь пользователи могут публиковать и просматривать короткие обновления в социальной сети для инвесторов.
Кроме того, как и прежде, в приложении доступен полный инвестиционный портфель пользователя, каталог акций, облигаций и размещений, а также круглосуточная служба поддержки. Скачать обновлённое приложение можно по ссылке.
Важно: предыдущие версии приложения по-прежнему будут работать, однако новых функций в них больше не появится.