Apple подтвердила, что операционная система iOS 26 будет поддерживать смартфоны iPhone 11 и более новые модели. Это означает, что устройства серий iPhone XS, XS Max и XR останутся на предыдущей версии — iOS 18.

Полный список поддерживаемых моделей

iOS 26 совместима со следующими моделями iPhone:

iPhone 16e / 16 / 16 Plus / 16 Pro / 16 Pro Max

iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max

iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max

iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max

iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max

iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max

iPhone SE (2‑го поколения и новее)

Также поддержка будет обеспечена для всех моделей линейки iPhone 17, релиз которых ожидается осенью 2025 года.

Бета-версии уже доступны

Первая бета-версия iOS 26 для разработчиков выходит сегодня, 9 июня. Публичная бета станет доступна в июле. Финальный релиз системы ожидается осенью вместе с выходом новых устройств Apple.

Что это значит для пользователей iPhone XS, XR и XS Max

Модели iPhone 2018 года — iPhone XS, XS Max и XR — не получат обновление до iOS 26. Для этих устройств iOS 18 станет последней официально поддерживаемой версией операционной системы.