На конференции HarmonyOS Computer Technology and Ecosystem Communication Conference компания представила свою новую операционную систему, которая завершает переход на HarmonyOS для всех потребительских устройств, включая телефоны, планшеты, умные часы и дисплеи.

HarmonyOS для ПК была разработана с нуля и основана на так называемой «базе Harmony», которая включает ядро ​​Harmony, движок Ark, архитектуру безопасности StarShield и инструменты разработки ArkTS и ArkUI. Это автономная платформа, независимая от Android или Windows, что соответствует стратегии Huawei по созданию собственного программного обеспечения в ответ на торговые ограничения США.

Безопасность и конфиденциальность стали ключевыми аспектами презентации. HarmonyOS для ПК включает аутентификацию разработчика по настоящему имени, проверку подписи в магазине приложений и строгие разрешения на запись экрана и создание снимков экрана. Также предусмотрен режим суперконфиденциальности, который отключает камеру, микрофон и доступ к местоположению.

Huawei внедряет шифрование всего диска на уровне чипа, что обеспечивает защиту данных даже в случае извлечения жесткого диска без разблокировки экрана.

Что касается производительности, новый интерфейс «HarmonyOS Office» обещает бесперебойную работу между устройствами с унифицированными учетными записями и синхронизацией. Также предусмотрено использование искусственного интеллекта для улучшения взаимодействия.

Корпоративные клиенты также входят в планы Huawei. Компания предложит бизнес-решения на базе HarmonyOS с поддержкой облачных платформ — Enterprise Application Center и Enterprise Business Deployment Cloud — а также инструменты управления и безопасности.

Официальный релиз HarmonyOS для ПК запланирован на 19 мая. Однако пока неясно, как система будет работать на практике, какие устройства получат поддержку в первую очередь и заинтересуют ли сторонних разработчиков новую платформу в уже насыщенном программном рынке.