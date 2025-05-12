Apple выпустила обновление iOS 18.5, и главное нововведение — поддержка спутниковых сообщений от операторов связи на смартфонах линейки iPhone 13. Это первый случай, когда устройства этой серии получают доступ к подобным функциям.
Теперь владельцы iPhone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max могут воспользоваться спутниковыми сообщениями от T-Mobile, основанными на технологии Starlink. Пока услуга работает в тестовом режиме и бесплатна для пользователей в США — пробный период продлится до июля. Для остальных стран, конечно же, это обновление чуть менее полезно.
Важно: это не Emergency SOS
Несмотря на внедрение поддержки спутниковых сообщений, речь идёт не о фирменной функции Apple Emergency SOS. Последняя по-прежнему остаётся эксклюзивом для iPhone 14 и новее. Обновление iOS 18.5 лишь разблокирует доступ к решениям сторонних операторов связи, если они их предоставляют.
Что ещё нового в iOS 18.5
Помимо поддержки спутниковых функций, обновление содержит несколько визуальных и функциональных нововведений:
- Новый обои;
- Родители теперь получают уведомления, когда на детском устройстве используется код Screen Time;
- Поддержка функции «Купить с помощью iPhone» при покупке контента в Apple TV на сторонних устройствах;
- Исправлена ошибка, из-за которой приложение Apple Vision Pro иногда показывало чёрный экран;
Как обычно, не все функции доступны во всех странах и на всех устройствах. Подробности можно найти на официальном сайте Apple.
Также вышли macOS Sequoia 15.5 и watchOS 11.5
Одновременно с iOS 18.5 Apple выпустила и другие обновления: macOS Sequoia 15.5, tvOS 18.5 и watchOS 11.5. В них тоже появились интересные новшества, включая улучшения интерфейса и исправления ошибок.
Планируете обновляться прямо сейчас или подождёте первых отзывов?