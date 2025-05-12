Apple выпустила обновление iOS 18.5, и главное нововведение — поддержка спутниковых сообщений от операторов связи на смартфонах линейки iPhone 13. Это первый случай, когда устройства этой серии получают доступ к подобным функциям.

Теперь владельцы iPhone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max могут воспользоваться спутниковыми сообщениями от T-Mobile, основанными на технологии Starlink. Пока услуга работает в тестовом режиме и бесплатна для пользователей в США — пробный период продлится до июля. Для остальных стран, конечно же, это обновление чуть менее полезно.

Важно: это не Emergency SOS

Несмотря на внедрение поддержки спутниковых сообщений, речь идёт не о фирменной функции Apple Emergency SOS. Последняя по-прежнему остаётся эксклюзивом для iPhone 14 и новее. Обновление iOS 18.5 лишь разблокирует доступ к решениям сторонних операторов связи, если они их предоставляют.

Что ещё нового в iOS 18.5

Помимо поддержки спутниковых функций, обновление содержит несколько визуальных и функциональных нововведений:

Новый обои;

Родители теперь получают уведомления, когда на детском устройстве используется код Screen Time;

Поддержка функции «Купить с помощью iPhone» при покупке контента в Apple TV на сторонних устройствах;

Исправлена ошибка, из-за которой приложение Apple Vision Pro иногда показывало чёрный экран;

Как обычно, не все функции доступны во всех странах и на всех устройствах. Подробности можно найти на официальном сайте Apple.

Также вышли macOS Sequoia 15.5 и watchOS 11.5

Одновременно с iOS 18.5 Apple выпустила и другие обновления: macOS Sequoia 15.5, tvOS 18.5 и watchOS 11.5. В них тоже появились интересные новшества, включая улучшения интерфейса и исправления ошибок.

Планируете обновляться прямо сейчас или подождёте первых отзывов?