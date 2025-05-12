Apple выпустила финальную версию watchOS 11.5 — это обновление для Apple Watch приносит две новые функции, один заметный багфикс и традиционные улучшения стабильности.

На первый взгляд апдейт может показаться скромным, но он содержит интересные нововведения, включая редкое пополнение коллекции циферблатов. А ещё исправлена проблема, мешавшая iPhone уведомлять пользователя о полной зарядке часов — теперь это работает как положено.

Новый циферблат

Главное визуальное обновление в watchOS 11.5 — новый циферблат. Он выполнен в абстрактной, насыщенной цветами стилистике. Новинка отлично сочетается с аналогичными обоями, появившимися в iOS и iPadOS 18.5.

Циферблат особенно интересен владельцам Apple Watch Series 10. Это одно из немногих оформлений, которое отображает секундную стрелку даже в затемнённом режиме Always-On Display. Благодаря улучшенному дисплею Series 10 такие функции становятся возможны, но пока поддерживаются лишь пять циферблатов — и новый теперь в их числе.

Новая функция для Apple TV и важный багфикс

Кроме нового циферблата, в системе появилась ещё одна небольшая, но удобная возможность. Теперь можно использовать Apple Watch для покупки контента в приложении Apple TV на сторонних устройствах. Функция называется Buy with Apple Watch и работает аналогично Apple Pay — быстро и безопасно. Также Apple устранила баг, из-за которого iPhone не всегда уведомлял о полной зарядке Apple Watch. Теперь эта проблема решена.

Ранее в watchOS 11.4

Напомним, в прошлом обновлении Apple добавила опцию «Прерывание беззвучного режима» в разделе «Звук и тактильные сигналы». При её включении сигнал будильника звучит даже при активированном беззвучном режиме — полезно для тех, кто носит часы ночью и не хочет проспать.

Что ещё важно знать о watchOS 11

watchOS 11 была представлена осенью 2024 года и принесла сразу несколько заметных функций:

настраиваемые кольца активности

расширенные метрики здоровья через приложение Vitals

новый инструмент Training Load для спортсменов и любителей фитнеса

Как установить watchOS 11.5

Через Apple Watch:

Зарядите часы минимум до 50% и подключитесь к Wi-Fi

Откройте «Настройки» → «Основные» → «Обновление ПО»

Нажмите «Установить» и следуйте инструкциям

Через iPhone:

Убедитесь, что часы заряжены не менее чем на 50%

Откройте приложение Watch на iPhone

Перейдите в «Основные» → «Обновление ПО»

Нажмите «Скачать и установить», если обновление доступно

Что дальше?

Это, вероятно, одно из последних обновлений перед выходом watchOS 12, который ожидается уже в следующем месяце на WWDC 2025. По слухам, следующая версия принесёт элементы Apple Intelligence, изменения в дизайне и более глубокую интеграцию с экосистемой.