Apple выпустила финальную версию watchOS 11.5 — это обновление для Apple Watch приносит две новые функции, один заметный багфикс и традиционные улучшения стабильности.
На первый взгляд апдейт может показаться скромным, но он содержит интересные нововведения, включая редкое пополнение коллекции циферблатов. А ещё исправлена проблема, мешавшая iPhone уведомлять пользователя о полной зарядке часов — теперь это работает как положено.
Новый циферблат
Главное визуальное обновление в watchOS 11.5 — новый циферблат. Он выполнен в абстрактной, насыщенной цветами стилистике. Новинка отлично сочетается с аналогичными обоями, появившимися в iOS и iPadOS 18.5.
Циферблат особенно интересен владельцам Apple Watch Series 10. Это одно из немногих оформлений, которое отображает секундную стрелку даже в затемнённом режиме Always-On Display. Благодаря улучшенному дисплею Series 10 такие функции становятся возможны, но пока поддерживаются лишь пять циферблатов — и новый теперь в их числе.
Новая функция для Apple TV и важный багфикс
Кроме нового циферблата, в системе появилась ещё одна небольшая, но удобная возможность. Теперь можно использовать Apple Watch для покупки контента в приложении Apple TV на сторонних устройствах. Функция называется Buy with Apple Watch и работает аналогично Apple Pay — быстро и безопасно. Также Apple устранила баг, из-за которого iPhone не всегда уведомлял о полной зарядке Apple Watch. Теперь эта проблема решена.
Ранее в watchOS 11.4
Напомним, в прошлом обновлении Apple добавила опцию «Прерывание беззвучного режима» в разделе «Звук и тактильные сигналы». При её включении сигнал будильника звучит даже при активированном беззвучном режиме — полезно для тех, кто носит часы ночью и не хочет проспать.
Что ещё важно знать о watchOS 11
watchOS 11 была представлена осенью 2024 года и принесла сразу несколько заметных функций:
- настраиваемые кольца активности
- расширенные метрики здоровья через приложение Vitals
- новый инструмент Training Load для спортсменов и любителей фитнеса
Как установить watchOS 11.5
Через Apple Watch:
- Зарядите часы минимум до 50% и подключитесь к Wi-Fi
- Откройте «Настройки» → «Основные» → «Обновление ПО»
- Нажмите «Установить» и следуйте инструкциям
Через iPhone:
- Убедитесь, что часы заряжены не менее чем на 50%
- Откройте приложение Watch на iPhone
- Перейдите в «Основные» → «Обновление ПО»
- Нажмите «Скачать и установить», если обновление доступно
Что дальше?
Это, вероятно, одно из последних обновлений перед выходом watchOS 12, который ожидается уже в следующем месяце на WWDC 2025. По слухам, следующая версия принесёт элементы Apple Intelligence, изменения в дизайне и более глубокую интеграцию с экосистемой.