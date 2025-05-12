Apple выпустила обновление tvOS 18.5 — и, как и ожидалось, оно не принесло новых функций, зато улучшило стабильность и надёжность работы системы. Вместе с tvOS также обновилось программное обеспечение HomePod. Оба обновления получили один и тот же номер сборки — 22L572.
tvOS давно перестала получать масштабные нововведения между крупными релизами, и это обновление стало очередным примером такого подхода. Оно не выглядит захватывающим, но именно такие «тихие» апдейты обеспечивают плавную и безошибочную работу Apple TV, особенно если вы активно используете функции, добавленные в предыдущих версиях.
Что было в прошлом обновлении
Хотя релиз 18.5 не добавляет новых возможностей, предыдущая версия tvOS 18.4 оказалась заметно более насыщенной. В ней появилась поддержка:
- стандарта Matter для роботизированных пылесосов — теперь их можно проще интегрировать в систему умного дома;
- lossless-аудио и ультранизкой задержки для наушников AirPods Max, что особенно важно для поклонников качественного звука и просмотра контента без задержек.
Таким образом, даже если сейчас обновление кажется «пустым», оно обеспечивает стабильную работу всех этих функций в реальных сценариях использования.
Как обновить Apple TV до tvOS 18.5
Обновление происходит в несколько шагов:
- Откройте Настройки на Apple TV.
- Перейдите в раздел Система.
- Выберите Обновление ПО.
- Нажмите Обновить ПО, если доступна новая версия.
Обычно система обновляется автоматически, но ручная проверка не повредит.
Как обновить HomePod или HomePod mini
Процедура обновления немного отличается:
- Убедитесь, что iPhone, iPad или Mac обновлён до последней версии ОС.
- Откройте приложение Дом.
- Нажмите или кликните на … в правом верхнем углу.
- Выберите Настройки дома → Обновление ПО.
- Если обновление доступно — нажмите Обновить.
После этого HomePod сам установит новую версию прошивки.