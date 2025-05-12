Apple выпустила обновление tvOS 18.5 — и, как и ожидалось, оно не принесло новых функций, зато улучшило стабильность и надёжность работы системы. Вместе с tvOS также обновилось программное обеспечение HomePod. Оба обновления получили один и тот же номер сборки — 22L572.

tvOS давно перестала получать масштабные нововведения между крупными релизами, и это обновление стало очередным примером такого подхода. Оно не выглядит захватывающим, но именно такие «тихие» апдейты обеспечивают плавную и безошибочную работу Apple TV, особенно если вы активно используете функции, добавленные в предыдущих версиях.

Что было в прошлом обновлении

Хотя релиз 18.5 не добавляет новых возможностей, предыдущая версия tvOS 18.4 оказалась заметно более насыщенной. В ней появилась поддержка:

стандарта Matter для роботизированных пылесосов — теперь их можно проще интегрировать в систему умного дома;

для роботизированных пылесосов — теперь их можно проще интегрировать в систему умного дома; lossless-аудио и ультранизкой задержки для наушников AirPods Max, что особенно важно для поклонников качественного звука и просмотра контента без задержек.

Таким образом, даже если сейчас обновление кажется «пустым», оно обеспечивает стабильную работу всех этих функций в реальных сценариях использования.

Как обновить Apple TV до tvOS 18.5

Обновление происходит в несколько шагов:

Откройте Настройки на Apple TV. Перейдите в раздел Система. Выберите Обновление ПО. Нажмите Обновить ПО, если доступна новая версия.

Обычно система обновляется автоматически, но ручная проверка не повредит.

Как обновить HomePod или HomePod mini

Процедура обновления немного отличается:

Убедитесь, что iPhone, iPad или Mac обновлён до последней версии ОС. Откройте приложение Дом. Нажмите или кликните на … в правом верхнем углу. Выберите Настройки дома → Обновление ПО. Если обновление доступно — нажмите Обновить.

После этого HomePod сам установит новую версию прошивки.