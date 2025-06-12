Apple выпустила бета-версию SF Symbols 7 с анимацией и градиентами

Компания Apple представила SF Symbols 7 в бета-версии — обновлённый набор системных иконок, включающий новые инструменты анимации, переменных отрисовок и автоматических градиентов. Поменялась даже форма иконок приложений (см. изображение ниже, старая форма выполнена чёрным).

Обновление добавляет Draw-анимации, переменные параметры и новые значки

SF Symbols 7 включает сотни новых символов и расширенные функции для дизайнеров и разработчиков, создающих интерфейсы под iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe 26 и другие платформы. Среди ключевых нововведений — анимации Draw On и Draw Off, усовершенствованный механизм Magic Replace, переменные параметры отрисовки (Variable Draw) и поддержка градиентов.

Анимации Draw используют многослойную структуру символов и позволяют воспроизводить их по частям, с отложенными эффектами или последовательным появлением слоёв. Для контроля над порядком и направлением линий Apple добавила инструмент с контрольными точками, настройками движения, окончания и направлений отрисовки.

Функция Variable Draw позволяет создавать динамическую визуальную обратную связь. При корректной разметке слоёв символы анимируются на основе данных, визуализируя, например, силу или прогресс.

Magic Replace и градиенты повышают визуальную согласованность

Обновлённый инструмент Magic Replace улучшает переходы между схожими символами, особенно если они используют одинаковую форму обводки. Это делает интерфейсы более отзывчивыми и визуально целостными.

Теперь библиотека также поддерживает автоматическое создание линейных градиентов из одного цвета. Градиенты применяются во всех режимах отрисовки и придают символам глубину, не ухудшая читаемость.

Расширение локализации и новые стандарты дизайна

SF Symbols 7 насчитывает более 6900 символов в девяти толщинных вариантах и трёх масштабах. Они автоматически выравниваются с текстом и поддерживают редактирование в векторных редакторах, сохраняя доступность и единый стиль.

Apple также обновила поддержку локализованных символов: добавлены версии для латиницы, кириллицы, греческого, арабского, китайского, японского, корейского, тайского, деванагари и других письменностей. Новая версия полностью соответствует обновлённому визуальному стилю Apple для всех платформ.

Для работы с SF Symbols 7 требуется macOS Ventura или новее. Компания рекомендует посмотреть сессию WWDC25 «What’s new in SF Symbols 7» для подробного ознакомления с возможностями набора.