Apple официально объявила, какие модели iPad получат обновление до iPadOS 26. Новая система предложит переработанный интерфейс, улучшенную работу с окнами и другие возможности.
iPadOS 26 получит обновлённый дизайн Liquid Glass, меню в виде панели и усовершенствованную организацию окон. Обновление будет доступно для большинства актуальных устройств, включая iPad на базе чипов M4, A16 и A17 Pro.
Какие модели iPad поддерживают iPadOS 26
Согласно заявлению Apple, установить iPadOS 26 смогут пользователи следующих моделей:
- iPad Pro с чипом M4
- iPad Pro 12,9 дюйма (начиная с 3-го поколения)
- iPad Pro 11 дюймов (все поколения, начиная с первого)
- iPad Air с чипом M2 и новее
- iPad Air (начиная с 3-го поколения)
- iPad с чипом A16
- iPad (начиная с 8-го поколения)
- iPad mini с чипом A17 Pro
- iPad mini (начиная с 5-го поколения)
Таким образом, подавляющее большинство современных планшетов Apple останется на актуальной версии iPadOS.
Какой iPad не получит обновление
Из всех моделей, которые были совместимы с предыдущей версией iPadOS 18, только один планшет не сможет обновиться до iPadOS 26. Это бюджетный iPad 7-го поколения. Он официально исключён из списка поддерживаемых устройств.
Когда выйдет обновление
Первая бета-версия iPadOS 26 уже доступна для разработчиков. Публичное тестирование начнётся в следующем месяце. Финальный релиз состоится до конца 2025 года.