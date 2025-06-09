Apple официально объявила, какие модели iPad получат обновление до iPadOS 26. Новая система предложит переработанный интерфейс, улучшенную работу с окнами и другие возможности.

iPadOS 26 получит обновлённый дизайн Liquid Glass, меню в виде панели и усовершенствованную организацию окон. Обновление будет доступно для большинства актуальных устройств, включая iPad на базе чипов M4, A16 и A17 Pro.

Какие модели iPad поддерживают iPadOS 26

Согласно заявлению Apple, установить iPadOS 26 смогут пользователи следующих моделей:

iPad Pro с чипом M4

iPad Pro 12,9 дюйма (начиная с 3-го поколения)

iPad Pro 11 дюймов (все поколения, начиная с первого)

iPad Air с чипом M2 и новее

iPad Air (начиная с 3-го поколения)

iPad с чипом A16

iPad (начиная с 8-го поколения)

iPad mini с чипом A17 Pro

iPad mini (начиная с 5-го поколения)

Таким образом, подавляющее большинство современных планшетов Apple останется на актуальной версии iPadOS.

Какой iPad не получит обновление

Из всех моделей, которые были совместимы с предыдущей версией iPadOS 18, только один планшет не сможет обновиться до iPadOS 26. Это бюджетный iPad 7-го поколения. Он официально исключён из списка поддерживаемых устройств.

Когда выйдет обновление

Первая бета-версия iPadOS 26 уже доступна для разработчиков. Публичное тестирование начнётся в следующем месяце. Финальный релиз состоится до конца 2025 года.