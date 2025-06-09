ipados 26 apple newsroom
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Apple официально объявила, какие модели iPad получат обновление до iPadOS 26. Новая система предложит переработанный интерфейс, улучшенную работу с окнами и другие возможности.

iPadOS 26 получит обновлённый дизайн Liquid Glass, меню в виде панели и усовершенствованную организацию окон. Обновление будет доступно для большинства актуальных устройств, включая iPad на базе чипов M4, A16 и A17 Pro.

Содержание
1. Какие модели iPad поддерживают iPadOS 26
2. Какой iPad не получит обновление
3. Когда выйдет обновление

Какие модели iPad поддерживают iPadOS 26

Согласно заявлению Apple, установить iPadOS 26 смогут пользователи следующих моделей:

  • iPad Pro с чипом M4
  • iPad Pro 12,9 дюйма (начиная с 3-го поколения)
  • iPad Pro 11 дюймов (все поколения, начиная с первого)
  • iPad Air с чипом M2 и новее
  • iPad Air (начиная с 3-го поколения)
  • iPad с чипом A16
  • iPad (начиная с 8-го поколения)
  • iPad mini с чипом A17 Pro
  • iPad mini (начиная с 5-го поколения)

Таким образом, подавляющее большинство современных планшетов Apple останется на актуальной версии iPadOS.

Какой iPad не получит обновление

Из всех моделей, которые были совместимы с предыдущей версией iPadOS 18, только один планшет не сможет обновиться до iPadOS 26. Это бюджетный iPad 7-го поколения. Он официально исключён из списка поддерживаемых устройств.

Когда выйдет обновление

Первая бета-версия iPadOS 26 уже доступна для разработчиков. Публичное тестирование начнётся в следующем месяце. Финальный релиз состоится до конца 2025 года.

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