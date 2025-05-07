Apple рассматривает возможность серьёзной трансформации браузера Safari — интеграции ИИ-инструментов для поиска. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на журналиста Марка Гурмана. Потенциальный сдвиг совпадает с антимонопольным делом против Google и растущей популярностью ИИ-сервисов.

ИИ вместо Google: что планирует Apple

Во время слушаний в суде, где Министерство юстиции США оспаривает сделку Apple и Google, глава сервисного направления Apple Эдди Кью рассказал, что впервые за всё время количество поисков в Safari начало снижаться. Причина, по его мнению, — пользователи всё чаще обращаются к ИИ за ответами.

По словам Кью, будущее за ИИ-поиском. Он упомянул OpenAI, Perplexity AI и Anthropic как потенциальных кандидатов на интеграцию в Safari, пусть пока и не в качестве поисковика по умолчанию. Также Кью подтвердил, что Apple уже вела переговоры с Perplexity.

Apple делает ставку на гибкость — но Google пока остаётся

Хотя Apple уже использует ChatGPT в Siri и планирует добавить Gemini от Google в этом году, Кью отметил, что пока Google должен остаться поисковиком по умолчанию в Safari. Однако ИИ-инструменты могут стать опцией для тех, кто хочет пробовать новое.

“Раньше я считал, что альтернатив Google просто нет. Сейчас всё иначе — появились игроки, которые решают задачу принципиально по-новому.”

— Эдди Кью, старший вице-президент по сервисам, Apple

Будущее поиска: куда движется индустрия

В условиях, когда Google сам активно внедряет ИИ в свой поиск, Apple явно не хочет оставаться в стороне. У конкурентов вроде Amazon и Microsoft тоже уже есть свои ИИ-решения, и Safari с ИИ может стать важным шагом в этом направлении.

Тем не менее, по словам Кью, для настоящего прорыва ИИ-поисковикам ещё предстоит улучшить свои поисковые индексы. Он добавил, что уверенность в успехе основана не только на технологиях, но и на масштабных инвестициях в отрасли.

“Теперь в игре достаточно денег и серьёзных игроков, чтобы это стало неизбежным.”

— Эдди Кью, старший вице-президент по сервисам, Apple

Safari как точка входа в новый интернет

Если Apple решится внедрить ИИ-поиск в Safari, это может полностью изменить то, как миллионы пользователей взаимодействуют с интернетом. Главное — предложить действительно лучший пользовательский опыт.