На этой неделе компания Adobe представила своё видение того, как должны работать камеры смартфонов, запустив Project Indigo — новое приложение для iPhone, разработанное командой, стоявшей за камерой Pixel. Проект объединяет методы вычислительной фотографии, популяризированные инженерами Марком Левой и Флорианом Кайнцем во время их работы в Google, с профессиональными настройками управления и новыми функциями на основе искусственного интеллекта.

В анонсе приложения Левой и Кайнц представили Indigo как ответ на типичные проблемы камер смартфонов — ограниченный контроль и чрезмерную обработку изображений. По их словам, Project Indigo использует «только мягкое тональное отображение, усиление цветовой насыщенности и лёгкое повышение резкости», избегая агрессивных алгоритмов, характерных для многих современных смартфонов. Это сознательно отличается от подхода «нулевой обработки», который предлагают некоторые сторонние приложения.

«Судя по нашим беседам с фотографами, они хотят не полного отсутствия обработки, а более естественного результата — такого, который можно получить при съёмке на зеркальную камеру», — пишут Левой и Кайнц.

Приложение также предлагает полностью ручное управление и, по заявлению разработчиков, обеспечивает «наивысшее качество изображения, возможное в вычислительной фотографии» — независимо от того, сохраняете ли вы снимок в JPEG или RAW. Достигается это за счёт значительного уменьшения экспозиции объединяемых кадров и использования большего количества снимков — до 32. Кроме того, Project Indigo включает экспериментальные функции Adobe, такие как «Удаление отражений», где ИИ помогает убрать нежелательные блики с фотографий.

Левой покинул Google в 2020 году и вскоре присоединился к Adobe, чтобы возглавить команду по созданию «универсального камерного приложения». В том же году к нему присоединился Кайнц. В Google дуэт сыграл ключевую роль в популяризации вычислительной фотографии, где качество снимков достигается за счёт программных алгоритмов, а не только аппаратных возможностей. Успех Google в этой области спровоцировал гонку технологий среди производителей смартфонов, что не только подняло общий уровень качества, но и привело к появлению впечатляющих фотографий. Project Indigo — это своего рода корректировка подхода, а также тест того, может ли стороннее приложение создавать снимки лучше, чем стандартные камеры.

Приложение уже доступно для бесплатной загрузки и работает на iPhone 12 Pro и новее, а также на iPhone 14 и более поздних моделях. В будущем планируется выпуск версии для Android.