Энтузиаст под ником felixrieseberg дал вторую жизнь культовому Скрепышу (Clippy) из Microsoft Office 97, превратив старого помощника в полноценного ИИ-ассистента. Знаменитая скрепка осталась верна своему облику, сохранив ностальгический дизайн Microsoft из 90-х.

Воскресший Clippy теперь способен запускать современные языковые модели, такие как Google Gemma 3, Microsoft Phi-4 Mini и Qwen3, в локальном режиме. Чтобы запустить обновленного Скрепыша, необходимо воспользоваться специальным приложением, которое разработчик выложил на Github.

По словам разработчика, новая версия Clippy легко и быстро настраивается, а также самостоятельно выбирает оптимальный метод запуска ИИ-модели. Виртуальный помощник может функционировать и без подключения к интернету. Поддерживаются операционные системы Windows, macOS и Linux (RPM, x64/Debian, x64). Бесплатная загрузка обновленного ИИ-ассистента доступна на Github.